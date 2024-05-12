‫20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحى واللحوم.. تعرف عليها

حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحي واللحوم في إطار الدور التوعوي والإرشادي للوزارة، وهي كالتالي:

1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعًا لأعلى وليس متدليًا لأسفل.

2- أن تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أى اصفرار أو احمرار، وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعيًا لا يعاني من النهجان أو السعال.

4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الالتهابات والإفرازات.

الأضاحي

6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيفًا متكاملًا وغير ناحل، وقويًا عند محاولة نزعه باليد.

7- أن يكون الجلد خاليًا من الجروح والبقع أو التشققات، ولامعًا مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

8- أن يكون الحيوان نشيط الحركة ذا شهية مرتفعة وغير كسول.

9- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

10- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تُحس باليد عند لمسها.

11- ألا يكون الكرش ممتلئًا بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.

12- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال.

اللحوم..

13- لون اللحم الجيد ما بين الأحمر الفاتح والغامق.

14- أن يكون نسيج اللحم صلبًا متماسكًا فلا يترك أثرًا عند الضغط عليه باليد.

15- أن تكون اللحوم خالية من أى بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفية حمراء.

16- أن تكون اللحوم ذا رائحة طبيعية جيدة، ولا يكون بها رائحة تعفن أو تزنخ.

17- ضرورة شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة.

18- التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم.

19- أن تكون خالية من أى مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوية.

20- أن تكون قطع اللحوم متجانسة فى الشكل واللون والملمس والقوام.