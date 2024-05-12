الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"ضد العدوان".. نواب يؤكدون موقف مصر الثابت فى دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على الدور الريادي لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة في غزة أبرزت السياسة العدوانية لإسرائيل، وشدد على أن مصر كانت من أوائل الدول التي عارضت أي محاولات لتصفية القضية.

وأضاف إمام، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة CBC، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العالمي تجاه القضية، مؤكدًا على الدعم الكامل للقيادة المصرية في جهودها للحفاظ على الأمن القومي ودعم الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، أعرب النائب طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عن تأييده للتحركات المصرية الرامية لدعم غزة، مؤكدًا على الجهود المستمرة التي تقودها مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي للتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية لحل الأزمة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تظل في قلب كل مصري، وأن مصر تبقى الحامي الأول للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات.

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