الأحد 12 مايو 2024
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صلاح وهبة: القضية الفلسطينية هى القضية الرئيسية للأمن القومى المصرى

صلاح وهبة
صلاح وهبة

قال صلاح هبة، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية هو دور تاريخي منذ عقود، لافتًا إلى أنه الدور المحوري والأهم على مستوى تاريخ القضية الفلسطينية، انطلاقًا من أن القضية الفلسطينية تمثل أحد المحددات الرئيسية للأمن القومي المصري.

وأضاف صلاح وهبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة الراهنة، سنجد أن الدولة المصرية بذلت جهودا دبلوماسية كبيرة جدا بهدف محاولة احتواء الأوضاع المتدهورة في في قطاع غزة، وكان هذا بدايته من التصريحات والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية المصرية لضرورة احتواء الأوضاع والتزام الأطراف بضبط النفس، مرورا بقمة القاهرة للسلام واحتلال القضية الفلسطينية رأس أولويات لقاءات السيد الرئيس والمباحثات الهاتفية واللقاءات في مختلف المحافل الدولية وصولا إلى الدور الدبلوماسي لمصر على المحافل الدولية المختلفة، وكان آخرها أمس في الأمم المتحدة ونجاح مصر في وضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي.

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