السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قصواء الخلالى: مصر تجدد التزامها بالقضية الفلسطينية وتحذر من تبعات السيطرة الإسرائيلية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية لن تتهاون في مسألة تهجير الفلسطينيين، واصفة إياه بالخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن مصر وجهت تحذيرًا صريحًا لإسرائيل بشأن العواقب الوخيمة لاستمرار السيطرة على رفح، مؤكدة أن هذا التحذير يمثل تطورًا نوعيًا في الخطاب المصري.

وأكدت "الخلالي" على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في الوصول إلى هدنة وتحمل المسئولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، مشددة على أن مصر لم تتوان عن تقديم التضحيات من أجل هذه القضية.

وأشارت إلى أن السياسة الخارجية المصرية تتسم بالاتزان والحكمة، وأن الدبلوماسية المصرية تعمل بجد لتوحيد الصف الفلسطيني وجمع الدعم العالمي للقضية الفلسطينية.

وفي ختام تصريحاتها، شددت "الخلالي" على أن الشعب الفلسطيني يظل متمسكًا بأرضه ومستعدًا لتقديم التضحيات الجسام في سبيل ذلك، مؤكدة أن مصر، بدورها، لن تقبل بأي تنازلات عن الأرض الفلسطينية.

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