السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهمين بإشعال النيران فى شقة سيدة بالمقطم 15 يوما

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس المتهمين بإشعال النيران في شقة زوجة أحدهما في منطقة المقطم انتقامًا منها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والاستعانة بشقيقه بسبب خلافات مع زوجته وانفصاله عنه؛ فقرر إشعال النيران والشروع في قتلها ولكنها نجت من الحريق.

تعود الواقعة إلى ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم ملك إحدى السيدات.

بالفحص تبيَّن أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بقيام كل من (زوجها وأشقائه) بإضرام النيران عمدًا بالشقة سكنها لوجود خلافات بينهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

وبمواجهتهم، اعترف زوجها بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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