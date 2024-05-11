مصرع مسجل خطر أثناء تبادله إطلاق النار مع الشرطة فى أسيوط

كشف مصدر أمني، عن مصرع مسجل خطر فرض سيطرة أثناء تبادله إطلاق النار مع الشرطة خلال محاولة القبض عليه بزمام قرية "بندار" بدائرة مركز جرجا في جنوب محافظة سوهاج، حيث تم تحديد مكان اختباء المتهم الهارب من جريمة قتل 4 أشخاص بينهم محاميان بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، بسبب الخلاف على قطعة أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود معلومات جرى تنسيقها بالتعاون مع مديرية أمن أسيوط، باختباء متهم هارب من جريمة قتل 4 أشخاص بقرية "بندار" بمركز جرجا بمحافظة أسيوط عند أحد أصدقائه.

أكدت تحريات المباحث أن المذكور يدعى أحمد سيد الغول "38 سنة"، وأنه مسجل خطر فرض سيطرة ويقيم بقرية "منشأة خشبة" بمركز القوصية في أسيوط، وأنه في 25 أبريل الماضى أطلق الرصاص من سلاح آلى بحوزته على 4 أشخاص، من بينهم محاميان من عائلة الزعيقات بالقرية، في جلسة صلح لإنهاء خلاف على قطعة أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوى، مما تسبب في مقتلهم وهم: محمد.ص "35 سنة"، وأحمد. م "40 سنة"، وعلي. ج "38 سنة"، وحسين. أ "35 سنة".

جرى تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وأكدت التحريات اختباء المتهم عند أحد أصدقائه بقرية "بندار" بمركز جرجا، وجرى إخطار مديرية أمن سوهاج بذلك، فتم تشكيل حملة أمنية مكبرة بقيادة العميد محمود طه، رئيس المباحث الجنائية، وإشراف اللواء محمد زين، مدير مباحث المديرية، بدعم من القوات الخاصة وقوات الأمن المركزى، وفور الوصول إلى مكان اختباء المتهم الهارب، بادر المتهم القوات بإطلاق الرصاص، فبادلته قوات الأمن إطلاق الرصاص، وتمكنت القوات من إصابته بعدة طلقات أودت بحياته، وعثر بحوزته على بندقية آلية و100 طلقة نارية من ذات العيار، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.