حبس المتهم بالتعدى بالضرب على شخص والشروع فى قتله بالبساتين 3 سنوات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، معاقبة متهم بالتعدي بالضرب على شخص والشروع في قتله بالبساتين ‏باستخدام سلاح أبيض، بالحبس لمدة 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، ‏وحضور عبد الظاهر كامل، وكيل النيابة، ومحمد طه، أمين السر. ‏

وأسندت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل ‏المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن قام على إثر خلاف نشب بينهما بتوجيه طعنتين له بسلاح أبيض محل الاتهام الثاني، استقرتا بميسرة صدره فأحدثتا به ‏الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطب الشرعي. ‏

جاء ذلك قاصدًا إزهاق روحه، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو إسعاف المجني عليه وتداويه بالعلاج ‏على النحو المبين بالتحقيقات. ‏