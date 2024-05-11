السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالتعدى بالضرب على شخص والشروع فى قتله بالبساتين 3 سنوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، معاقبة متهم بالتعدي بالضرب على شخص والشروع في قتله بالبساتين ‏باستخدام سلاح أبيض، بالحبس لمدة 3 سنوات. 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، ‏وحضور عبد الظاهر كامل، وكيل النيابة، ومحمد طه، أمين السر. ‏

وأسندت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل ‏المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن قام على إثر خلاف نشب بينهما بتوجيه طعنتين له بسلاح أبيض محل الاتهام الثاني، استقرتا بميسرة صدره فأحدثتا به ‏الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطب الشرعي. ‏

 

جاء ذلك قاصدًا إزهاق روحه، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو إسعاف المجني عليه وتداويه بالعلاج ‏على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

محكمة جنايات القاهر المنعقدة في التجمع الخامس معاقبة متهم بالتعدي بالضرب والشروع في قتله بالبساتين ‏ب الحبس لمدة 3 سنوات

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