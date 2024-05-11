حبس المتهم بالتعدى بالضرب على شخص والشروع فى قتله بالبساتين 3 سنوات
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، معاقبة متهم بالتعدي بالضرب على شخص والشروع في قتله بالبساتين باستخدام سلاح أبيض، بالحبس لمدة 3 سنوات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور عبد الظاهر كامل، وكيل النيابة، ومحمد طه، أمين السر.
وأسندت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن قام على إثر خلاف نشب بينهما بتوجيه طعنتين له بسلاح أبيض محل الاتهام الثاني، استقرتا بميسرة صدره فأحدثتا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطب الشرعي.
جاء ذلك قاصدًا إزهاق روحه، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو إسعاف المجني عليه وتداويه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.