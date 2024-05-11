السبت 11 مايو 2024
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رياضة

وزير الرياضة يطمئن هاتفيًا على لاعبة المشروع القومي بعد إجرائها عملية جراحية

وزير الرياضة
وزير الرياضة

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا باللاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمصارعة والمنتخب المصري شيماء عاطف، للاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك بعد إجرائها لجراحة الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية.

يأتي ذلك، في إطار قيام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة استكمالًا لملف الرعاية الطبية المقدم من الوزارة للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

ومن المقرر أن يجري ثنائي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي “سعيد إبراهيم الجحش لاعب المصارعة، وسارة أحمد فوزي لاعبة الجودو“ أيضًا عملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

ويتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص الأمنيات القلبية بالشفاء العاجل لكافة الرياضيين، والعودة سريعًا إلي ممارسة ألعابهم.

ونفذت وزارة الشباب والرياضة من بالتعاون مع وزارة البيئة ندوة حول التوعية البيئية للشباب من داخل مركز شباب الساحل بمحافظة القاهرة.

تأتي هذه الندوة ضمن المبادرات القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب تحت شعار youth saving Earth وقد تناولت الندوة عدد من المفاهيم والظواهر البيئية ودور الشباب في الحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تدعيم الشباب وتنمية الوعي البيئي لديهم حتى يتسنى لكل منهم معرفة واجبه تجاه حفاظه علي البيئة، مشيرًا إلى ضرورة تثقيف الشباب والعمل على الزيادة في الحصيلة المعلوماتية لديهم في كافة المجالات، لما له من عوائد إيجابية علي المجتمع ككل.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة التوسع في إقامة مثل هذه الندوات لكافة المراحل العمرية وفي كافة المجالات، لما لها من مردود مجتمعي كبير، كما أبدي اهتمامًا واسعًا بأهمية مشاركة كافة أجهزة الدولة المعنية بالمساهمة في تكوين شخصية الشباب وتنمية الوعي الفكري والثقافي لديهم.

وقد بدأت فعاليات الندوة بالجلسة الإفتتاحية والتي تناولت مفهوم التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة علي البشر، وكذا تطرق الحديث لمفهوم تلوث الهواء والاحتباس الحراري، والحديث حول مفهوم المخلفات وكيفية استغلالها وإعادة تدويرها، وكذلك تم تناول مفهوم التنوع البيولوجي بالشرح والإيضاح لكافة صوره وأبعاده المختلفة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شيماء عاطف

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