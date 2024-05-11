لحظة بلحظة.. "القاهرة الإخبارية" توثق اعتداءات "جيش الاحتلال" فى غزة ورفح بعدسات مراسليها

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية" تغطية خاصة للوضع في وسط قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، من خلال مراسليها الذين تواجدوا في قلب الحدث لحظة بلحظة.

وأكد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الاحتلال شن غارات مكثفة على مخيمات وسط قطاع غزة الليلة الماضية، وذلك خلال نبأ عاجل.

كما أكد أن القصف المدفعي على هذه المدينة لم يتوقف، موضحًا أن اتصالات وردت إلى سكان المناطق التي بوسط المدينة للنزوح من منازلهم، ما يعني توسيع الاحتلال الإسرائيلي نطاق المنطقة المهددة بالإخلاء.

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باستشهاد صحفي فلسطيني وزوجته وابنته في قصف للاحتلال استهدف منزله في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت أيضًا بأنباء عن مطالبة جيش الاحتـلال الفلسطينيين بإخلاء مخيمات رفح والشابورة والجنينة في رفح الفلسطينية، وأكد الإعلام الفلسطيني ارتقاء 20 شهيدًا في غارات للاحتلال على مناطق وسط قطاع غزة.

وقال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك حاليًا حركة نزوح واسعة لآلاف الفلسطينيين من وسط رفح جنوبي غزة إلى غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.

فيما قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس الشرقية، إن المستوطنين يشعلون النار في محيط مجمع الأمم المتحدة "أونروا" بالقدس، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المستوطنون بتنفيذ اعتداءات في مقر أونروا بحي الشيخ جراح، موضحة أن المقر الرئيسي والرسمي لتمثيل أونروا في الضفة الغربية.

وأضافت أبوشمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المكتب أغلق بعد إضرام النيران فيه، ما أحدث بعض الأضرار والحرائق، موضحة أنه في البداية المستوطنون اعتصموا أمام مقر أونروا، مطالبين بإغلاق هذا المكان لأنه يضم إرهابيين ويدعمهم، لافتة إلى أن هذا يتوافق مع الاتهام الإسرائيلي بأن هناك بعض العاملين في أونروا في قطاع غزة من الذين شاركوا في هجوم الـ7 من أكتوبر.

وأوضحت، أنه قبل يومين كان هناك إلقاء للحجارة على مدير المكان والمواظفين به، موضحة أن تم قبل ذلك أيضًا الاعتداء على المواظفين من خلال عدم السماح لهم بالخروج من مكاتبهم.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات حية ترصد قصفًا عنيفًا شمال قطاع غزة، حيث تكثف قوات الاحتلال من قصفها المستمر على مناطق شمال ووسط القطاع، ومدينة رفح الفلسطينية.

وكان هناك قصف مدفعي، وأصوات اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الخفيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، وهناك قذائف مدفعية جاءت لتخفيف حدة الاشتباكات.