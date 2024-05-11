السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد: جولير وخوسيلو يقودان الهجوم أمام غرناطة

جولير
جولير

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجه نظيره غرناطة مساء اليوم في إطار الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وأجرى أنشيلوتي العديد من التغييرات على تشكيل الميرنجي عن لقاء بايرن ميونخ، حيث يقود الهجوم أردا جولير ويجاوره براهيم دياز وخوسيلو.

تشكيل ريال مدريد.. جولير وخوسيلو يقودان الهجوم أمام غرناطة

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجير، جارسيا

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، سيبايوس

خط الهجوم: دياز، خوسيلو، جولير

ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم بعد تحقيقه فوزًا تاريخيًا على حساب بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1 في المواجهة التي أقيمت بالعاصمة الإسبانية وتأهله للمباراة النهائية لمواجهة بوروسيا دورتموند. 

في المقابل، يأمل غرناطة في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحسم نتيجة المباراة أملًا في الخروج من دوامة الهبوط وهو ما يضع اللقاء غاية في الإثارة خاصة وأن الخسارة تعني الهبوط رسميًا الى الدرجة الأدنى.

أنشيلوتي تشكيل ريال مدريد ريال مدريد جولير خوسيلو غرناطة

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