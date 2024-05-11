السبت 11 مايو 2024
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اقتصاد

عارف: تعميق التصنيع المحلي يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير الدولار

المهندس سمير عارف
المهندس سمير عارف

قال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستمثري العاشر من رمضان إن توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الاهتمام بالصناعات الاستراتجية والعمل على تنمية الصناعة المحلية يسهم في زيادة الصادارات المصرية جائ ذلك على خلفية زيارة رئيس الوزراء اليوم لمصانع العاشر من رمضان.

 وأشار إلى أن تعميق التصنيع المحلي هو عبارة عن  نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية الحديثة إلى الداخل، وتطوير قاعدة صناعية محلية تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية بشكل فعال. 

 وأشار إلى أنه تلعب الصناعات الاستراتيجية دورًا مهما في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.

 وأوضح أنه تحظى الصناعات الاستراتيجية بأهمية كبيرة نظرًا لما تمتلكه من فرص كبيرة للنمو والتطور. من بين هذه الصناعات نجد الصناعات الدفاعية، الصناعات الكيماوية، والصناعات الطبية والدوائية، وكذلك الصناعات البترولية والغازية. توطين هذه الصناعات يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، يعزز توطين الصناعات الاستراتيجية قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات، مما يقلل من التبعيّة الخارجية ويحد من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية على البلاد.

وأشار إلى أن توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر يعتبر خطوة حيوية نحو تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، ويعد استثمارًا استراتيجيًا يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.

وأوضح أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، يجب على الحكومة المصرية تبني سياسات واستراتيجيات فعالة تشجع على توطين الصناعات الاستراتيجية وتوفر بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة للشركات المحلية والأجنبية. 

وأوضح أنه علاوة على ذلك، ينبغي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التدريب والتأهيل المهني للكوادر العاملة في هذه الصناعات، وتشجيع البحث العلمي والابتكار لتطوير منتجات تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أنه يجب توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا الحديثة والمستدامة، وتحفيز ريادة الأعمال وتطوير قدرات الشركات الناشئة في هذه الصناعات. 

وأكد أن توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر له دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنافسية الدولية، مضيفا أن رؤية حكيمة واستراتيجية وتعاون فعال بين جميع الأطراف المعنية يمكن أن يجعل من مصر قوة صناعية رائدة في المنطقة وعلى الساحة العالمية.

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