السبت 11 مايو 2024
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اقتصاد

محافظ قنا: مجمع الألومنيوم صرح عملاق يوفر مستلزمات الصناعة للسوق المحلية والتصدير

محافظ قنا
محافظ قنا

رحب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على أرض محافظة قنا، مشيرا إلى أن حضور الوزير إلى  مجمع مصانع الألومنيوم ضمن زياراته الميدانية يؤكد على اهتمام الدولة بهذه الصناعة ودورها في دعم الاقتصاد القومي، وكذلك اهتمام الدولة بهذا المصنع لأنه يمثل أحد الصروح الصناعية العملاقة، مؤكدا أن هذا الصرح الصناعي الضخم يعد نموذجا فريدا على أرض مصر يجب الاحتذاء به عند تنفيذ المشروعات القومية العملاقة نظرا لأن هذا المشروع بجانب مساهمته في دعم الصناعة الوطنية يعد صرحا اجتماعيا لما يوفره للعاملين فيه من خدمات نموذجية في كل نواحي الحياة لهم ولأسرهم كما أنه يحقق اكتفاء ذاتيا في الخدمات. 

وخلال تفقد مصنع الألومنيوم، أشاد محافظ قنا بالتزام العاملين في المصنع بتطبيق إجراءات الأمان والسلامة والصحة المهنية، وأثنى على جهود العاملين الأوفياء الذين يؤدون أعمالا شاقة بطبيعة عملهم، مؤكدا أن هذه الجهود محل اعتزاز وتقدير لدورهم في دفع مسيرة البناء والإنتاج لخدمة وطننا العزيز.

جدير بالذكر أن مجمع الألومنيوم بنجع حمادي تأسس عام 1969 ويضم أكثر من 550 خلية إنتاجية، وعددا من القطاعات منها قطاع المسابك وقطاع الدرفلة ومصنع إنتاج القطاعات ومحمص الفحم ووحدة إنتاج بلوكات الأنود الكربونية، ويتبع الشركة أربعة موانئ في القاهرة (المعصرة- شرق النيل) والإسكندرية ونجع حمادي وسفاجا.

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