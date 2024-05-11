السبت 11 مايو 2024
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حوادث

النيابة الإدارية تكرم الفائزين فى المسابقة البحثية للدراسات والبحوث

جريدة الدستور

نظمت هيئة النيابة الإدارية احتفالية "تكريم أعضاء النيابة الإدارية الفائزين في المسابقة البحثية للدراسات والبحوث".

ـ احتفالية تكريم الفائزين بمسابقة النيابة الإدارية 

شهد الاحتفالية المستشارحافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشارة الدكتورة نهى الزيني مدير مركز الدراسات والبحوث وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء مركز الدراسات والبحوث.

 

وشملت الاسماء الفائزة كل من:

الفائز بالمركز الأول: الأستاذ الدكتور محمد عوض فرج - رئيس النيابة بالنيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثالث.

الفائزة بالمركز الثانى: أسماء شحاته عبد المولى - رئيس النيابة بالنيابة الإدارية للأزهر.

 الفائزة بالمركز الثالث:  المستشارة دينا أحمد علي -  الوكيل العام بالنيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الثاني.

الفائزة بالمركز الرابع: الأستاذة الدكتورة دينا خالد محمد حنفي - وكيل النيابة بالنيابة الإدارية بشبين الكوم - القسم الثالث.

الفائزة بالمركز الخامس: المستشارة الدكتورة راندا مخلوف محمد - الوكيل العام بالنيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث.

 

ـ كلمة رئيس هيئة النيابة الإدارية 

ووجه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، التهنئة للفائزين في المسابقة وأثنى على ما قدموه من أبحاث قانونية متميزة، وأكد على كافة المشاركين أهمية الاستمرار في مسيرة البحث والدراسة القانونية، واكتساب المعرفة، ومواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على القوانين والتشريعات؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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