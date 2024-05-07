الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رئيس النيابة الإدارية ومحافظ الإسكندرية يضعان حجر الأساس للنادى البحرى

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

وضع المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، حجر الأساس للنادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة "العجمي" بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار عبدالناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، والمستشار عبدالله فتوح أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، والمستشار مختار محمد على مدير شئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار أيمن فؤاد الأمين العام المساعد، والمستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبدالبديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

كان في استقبال الحضور في مراسم وضع حجر الأساس، أعضاء مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية يتقدمهم المستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي البحري بالإسكندرية، والمستشار عبدالرءوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار حمدي سلام مدير مكتب فنى دمنهور، والمستشار أحمد حسين رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالبحيرة، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية ونواديها بالمحافظة، وعدد من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية.

 

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استحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية

وخلال فَعَّاليات وضع حجر الأساس، وجَّهَ رئيس الهيئة، خالص الشُكر لمحافظ الإسكندرية؛ على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ومحافظة الإسكندرية، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية.

 كما وجه الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي البحري على ما يقومون به من جهود مستمرة لبدء الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه ليكون إضافة حقيقية للخدمات المقدمة لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم، حيث شاءت إرادة المولى عز وجل أن يتم وضع حجر الأساس للنادي البحري والنيابة الإدارية تستكمل "70" عامًا على نشأتها كهيئة قضائية كانت وما زالت تؤدي رسالتها السامية في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.

من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية، بالمستشار حافظ عباس، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، وأكد دعم محافظة الإسكندرية للنيابة الإدارية المستمر، ما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية، وأكد ما لمسه من اهتمام رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمتابعة الشخصية لكل ما يمس شئون الأعضاء بمحافظة الإسكندرية من مقار وتجهيزات وأماكن خدمية، مختتمًا كلمته بالتأكيد على حرص سيادته على تعاون كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لسرعة افتتاح النادي البحري للنيابة الإدارية في أقرب وقت.

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