قافلة بيطرية مجانية بقرية دلبشان التابعة لـ كفرالزيات بالغربية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية دلبشان التابعة لمركز كفرالزيات، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التى ترأسها، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 655 حيوان و2750 طائر، وصرف التحصينات والأدوية.



وأضاف عبدالعزيز، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.