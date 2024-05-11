السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قافلة بيطرية مجانية بقرية دلبشان التابعة لـ كفرالزيات بالغربية

جانب من فعاليات القافلة
جانب من فعاليات القافلة البيطرية بقرية دلبشان بالغربية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية دلبشان التابعة لمركز كفرالزيات، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التى ترأسها، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 655 حيوان و2750 طائر، وصرف التحصينات والأدوية.


وأضاف عبدالعزيز، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

 

قافلة بيطرية مجانية بقرية دلبشان الهيئة العامة للخدمات البيطرية جمعية الأورمان معرض لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية

مواد متعلقة

الطب البيطري: ضبط 5405 كيلو لحوم فاسدة بالمنيا

الأكثر قراءة

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"الأوقاف" تمنع تصوير الجنازات فى المساجد

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. والعقوبة المتوقعة

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

التصريح بدفن "سيدة النهضة" عقب ورود تقرير الطب الشرعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟