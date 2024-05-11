الإعدام شنقًا للمتهم بقتل طفلة وسرقة قرطها الذهبى فى سوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت وبإجماع الآراء، معاقبة المتهم "ع.ن.م" عامل بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل الطفلة المجنى عليها "ح.و.ن" بدائرة مركز طهطا.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل المجنى عليها والعثور على جثتها وسط الزراعات وبها آثار خنق، وكشفت التحريات عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج الطفلة المجنى عليها بحجة شراء الحلوى لها، وتمكن من خطفها وفى مكان الحادث قام بكتم أنفاسها وخنقها برباط حذاء واستولى على قرطها الذهبى، وعندما تأكد من وفاتها فر هاربًا، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.