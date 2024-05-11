السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

طريقة شحن كارت الكهرباء 2024 أون لاين

طريقة شحن كارت الكهرباء
طريقة شحن كارت الكهرباء 2024 أون لاين

يرغب الكثير من المواطنين في لمعرفة طريقة شحن كارت الكهرباء 2024 اون لاين  ويمكن طريقة شحن عداد الكهرباء الكارت من أحد فروع مكاتب شركة الكهرباء أحد الطرق التقليدية والأساسية التي بدأت في اعتماد خدمات شحن عداد الكارت ورفعت الحكومة المصرية أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بنسبة وصلت إلى 16%. 

طريقة شحن كارت الكهرباء من المحمول 

يمكن شحن كارت الكهرباء 2024.. إليكم الخطوات البسيطة لاستخدام تطبيقات مثل "سهل"، "فوري" أو"كهرباء خالص"و gtpay"؛ هذا بالطبع إلى جانب الحوافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش واتصالات.

طريقة شحن كارت الكهرباء 2024 أون لاين

الخطوة الاولي يمكن التوجة  توجه إلى منافذ فوري أو المحلات الموفرة فيها الخدمة  

الخطوة الثانية إدخال كارت الكهرباء في مكنة فوري للاستعلام عن البيانات

الخطوة الثالثة اختيار دفع أقل قيمة أو أعلى من ذلك وأدخل المبلغ الذي تريده

الخطوة الرابعة قم بتأكيد عملية الدفع

الخطوة الخامسة استلم الكارت الخاص بك مرة أخرى مع إيصال الدفع

الخطوة السادسة ارجع إلى عدادك مسبوق الدفع وقم بتمرير الكارت لإعادة الشحن

txt

177 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

 

طريقة شحن كارت الكهرباء 2024 أون لاين

الخطوة الاولي بنقوم بإدخال كود شحن كارت كهرباء من فودافون كاش وهو #9#.

الخطوة الثانية نقوم باختيار دفع الفواتير 

الخطوة الثالثة نقوم بالضغط اختيار  الكهرباء

الخطوة الرابعة نحدد  الشركة التي تتبع لها حسب محل إقامتك

الخطوة الخامسة ندخل كود الدفع الإلكتروني 

الخطوة السادسة نضيف البيانات المطلوبة

الخطوة السابعة ندخل كلمة المرور الخاصة بك

الخطوة الثامنة نقوم بتأكيد عملية السداد

الخطوة التاسعة والاخيرة تصل رسالة بتأكيد الدفع وشحن كارت الكهرباء بالموبايل.

 شرائح فاتورة الكهرباء 2024 

الشريحة الأولى تستهلك من صفر إلى 50 كيلوواط ساعة.

الشريحة الثانية تستهلك من 50 إلى 100 كيلوواط ساعة. 

الشريحة الثالثة تستهلك من صفر إلى 200 كيلوواط ساعة. 

الشريحة الرابعة تستهلك من 201 و350 كيلوواط ساعة. 

الشريحة الخامسة تستهلك  351 و650 كيلوواط ساعة. 

الشريحة السادسة تستهلك من 651 إلى 1000 كيلوواط ساعة.

الشريحة السابعة تستهلك  صفر الى 1000 كيلوواط ساعة 

قد يهمك:

طقس غد| حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29

دنيا سمير غانم تواصل تصوير "الجارداية" وتبحث المشاركة في الموسم الرمضاني 2025

شحن كارت الكهرباء الكهرباء طريقة شحن كارت الكهرباء دفع الفواتير فاتورة الكهرباء 2024

الأكثر قراءة

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"الأوقاف" تمنع تصوير الجنازات فى المساجد

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. والعقوبة المتوقعة

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

خطوبة أحمد العوضى.. حقيقة أم شائعة جديدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟