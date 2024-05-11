يرغب الكثير من المواطنين في لمعرفة طريقة شحن كارت الكهرباء 2024 اون لاين ويمكن طريقة شحن عداد الكهرباء الكارت من أحد فروع مكاتب شركة الكهرباء أحد الطرق التقليدية والأساسية التي بدأت في اعتماد خدمات شحن عداد الكارت ورفعت الحكومة المصرية أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بنسبة وصلت إلى 16%.

طريقة شحن كارت الكهرباء من المحمول

يمكن شحن كارت الكهرباء 2024.. إليكم الخطوات البسيطة لاستخدام تطبيقات مثل "سهل"، "فوري" أو"كهرباء خالص"و gtpay"؛ هذا بالطبع إلى جانب الحوافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش واتصالات.

طريقة شحن كارت الكهرباء 2024 أون لاين

الخطوة الاولي يمكن التوجة توجه إلى منافذ فوري أو المحلات الموفرة فيها الخدمة

الخطوة الثانية إدخال كارت الكهرباء في مكنة فوري للاستعلام عن البيانات

الخطوة الثالثة اختيار دفع أقل قيمة أو أعلى من ذلك وأدخل المبلغ الذي تريده

الخطوة الرابعة قم بتأكيد عملية الدفع

الخطوة الخامسة استلم الكارت الخاص بك مرة أخرى مع إيصال الدفع

الخطوة السادسة ارجع إلى عدادك مسبوق الدفع وقم بتمرير الكارت لإعادة الشحن

طريقة شحن كارت الكهرباء 2024 أون لاين

الخطوة الاولي بنقوم بإدخال كود شحن كارت كهرباء من فودافون كاش وهو #9#.

الخطوة الثانية نقوم باختيار دفع الفواتير

الخطوة الثالثة نقوم بالضغط اختيار الكهرباء

الخطوة الرابعة نحدد الشركة التي تتبع لها حسب محل إقامتك

الخطوة الخامسة ندخل كود الدفع الإلكتروني

الخطوة السادسة نضيف البيانات المطلوبة

الخطوة السابعة ندخل كلمة المرور الخاصة بك

الخطوة الثامنة نقوم بتأكيد عملية السداد

الخطوة التاسعة والاخيرة تصل رسالة بتأكيد الدفع وشحن كارت الكهرباء بالموبايل.

شرائح فاتورة الكهرباء 2024

الشريحة الأولى تستهلك من صفر إلى 50 كيلوواط ساعة.

الشريحة الثانية تستهلك من 50 إلى 100 كيلوواط ساعة.

الشريحة الثالثة تستهلك من صفر إلى 200 كيلوواط ساعة.

الشريحة الرابعة تستهلك من 201 و350 كيلوواط ساعة.

الشريحة الخامسة تستهلك 351 و650 كيلوواط ساعة.

الشريحة السادسة تستهلك من 651 إلى 1000 كيلوواط ساعة.

الشريحة السابعة تستهلك صفر الى 1000 كيلوواط ساعة

قد يهمك: