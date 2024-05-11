المصري للتأمين يصدر نشرته الأسبوعية حول التدريبات الخاصة بتقنيات البرمجة اللغوية NLP

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن نشرته الأسبوعية حول أهمية الارتقاء بصناعة التأمين من خلال صقل مهارات الكوادر البشرية من العاملين بتلك الصناعة باعتبار العنصر البشري هو أحد الركائز الأساسية لتقدم هذه الصناعة المهمة، فقد تم عقد ندوة تدريبية بمقر الاتحاد المصري للتأمين وبحضور حوالي 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.

وأوضح الاتحاد أن الندوة جاءت تحت عنوان "كيفية استخدام تقنيات البرمجة اللغوية NLP في خلق علاقات إيجابية داخل بيئة العمل ومع العملاء"

بدأت فعاليات الندوة التدريبية من خلال قيام علاء الزهيري - رئيس الاتحاد المصري للتأمين بإلقاء الكلمة الافتتاحية حيث وجه الشكر لأحمد بهاء (الاستشاري والمدرب المعتمد في استخدام البرمجة اللغوية العصبية) والذي يمتلك أكثر من 40 عامًا من الخبرة في مجال المبيعات وذلك على المجهود المبذول منه في إعداد المادة العلمية الخاصة بالندوة مؤكدًا على أن الاتحاد يسعى إلى تنظيم عدد من الندوات التدريبية وورش العمل في مختلف المجالات ذات الصلة بصناعة التأمين وبتنمية المهارات لدى العاملين بها والتي من أهمها مهارة التواصل مع العملاء وبين زملاء العمل.

وقد اختتم علاء الزهيري كلمته بتوجيه الشكر للمشاركين في الندوة وكذلك حثهم على المشاركة الإيجابية من خلال توجيه الأسئلة لتحقيق أكبر استفادة من هذه الندوة التدريبية.

تناولت المادة العلمية الخاصة بالندوة التدريبية الموضوعات التالية:

1. مبادئ التواصل بين الأشخاص.

2. تعريف البرمجة اللغوية العصبية بأنها استخدام اللغة في التأثير على العقل اللاواعي.

3. تعريف النجاح: هو أن تفعل الشئ الصحيح في الوقت المناسب في كل مرة.

4. مراحل التعلم الأربع التي يسلكها الانسان في عملية التعلم حتى يصل إلى مرحلة الاتقان.

5. كيف يمكن للشخص إحداث التأثير الشخصي في الآخرين وما الفائدة التي تعود عليه من ذلك.

6. تعريف أنواع الأنماط الشخصية وهي:

1- الشخصية البصرية.

2- الشخصية السمعية.

3- الشخصية الحسية/ الحركية.

فائدة التعرف على نمط الشخصية

إن معرفة وتحديد طريقة تفكير الشخص أمر مفيد للغاية. فعند محاولة التواصل مع الشخص يجب أن تعكس تصرفاتك نفس نمط الشخص الذي تتواصل معه، ومن خلال القيام بذلك، ستضمن قدرتك على التواصل مع جميع عملائك وموظفيك.

كيف يمكن للشخص إحداث أعلى تأثير في الآخرين.

1- تجنب الكلمات السلبية.

2- أظهر تفهمك عند التواصل مع الآخرين وابدأ بفتح الحوار معهم.