"المصري للتأمين": زيادة العوائد الدولارية لمصر يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن زيادة العوائد الدولارية لمصر تعتبر من العوامل المهمة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام وذلك تعقيبًا على إعلان صندوق النقد عن توقعاته لزيادة العوائد الدولارية لمصر إلى نحو 107 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الزهيري، لـ"الدستور"، أن زيادة العوائد الدولارية تسهم في تحسين الرصيد النقدي للبلاد، ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويساهم في تحسين تصنيفه الائتماني، كما تعزز زيادة العوائد الدولارية القدرة على تمويل المشروعات الإنمائية والبنية التحتية في مصر، ما تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتسهم زيادة العوائد الدولارية في تعزيز الصادرات المصرية وتقليل العجز في الميزان التجاري ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويقلل من تبعات التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأكد رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن زيادة العوائد الدولارية تعتبر فرصة لتعزيز التعاون الدولي والاستثمار الأجنبي المباشر، ما يسهم في نقل التكنولوجيا وزيادة فرص النمو والتنمية، موضحًا أن زيادة هذه العوائد تمثل فرصة مهمة لمصر لتعزيز اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، لافتًا إلى أنه يمكن لزيادة العوائد الدولارية أن تسهم في تقليل الدين الخارجي لمصر، وبالتالي تقليل الضغط على ميزان المدفوعات وتحسين الاستقرار المالي للبلاد.

وشدد على أنه من خلال زيادة العوائد الدولارية يمكن لمصر تعزيز الاحتياطيات النقدية وتحسين قدرتها على التصدي للصدمات الاقتصادية الخارجية والداخلية، لافتًا إلى أنه يمكن أن تؤدي زيادة العوائد الدولارية لتحسين مستوى الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والخدمات العامة كالتعليم والصحة.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بأن زيادة العوائد الدولارية تمثل فرصة حقيقية لمصر لتعزيز اقتصادها وتحسين حياة مواطنيها، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد، وتعتبر هذه الآثار الإيجابية محفزة لاتخاذ سياسات اقتصادية ومالية تعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية وتعزز تنمية البلاد واستدامتها.