وزير السياحة والآثار يبحث مع سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

بحث أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مع سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة Yvonne Baumen، سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين مصر وسويسرا في مجال السياحة والآثار، وبحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من سويسرا إلى مصر.

التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وشركاء المهنة الدوليين



وشهد الاجتماع بحث إمكانية التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وشركاء المهنة الدوليين، خاصة من منظمي الرحلات في سويسرا لعمل حملات تسويقية مشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر بها.

كما تمت مناقشة آليات تشجيع الاستثمار في المجال الفندقي في مصر، ما يسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وهو ما يأتى تنفيذًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.



وتناول اللقاء استعراض للفعاليات والأنشطة التي من المقرر أن تقيمها السفارة منذ يونيو 2024 حتي مارس 2025، للاحتفال بمرور 90 عامًا على علاقات الصداقة المصرية السويسرية، والتي سوف تستهل بإطلاق معرض فني بمنطقة أهرامات الجيزة، لأحد أهم الفنانين السويسريين الدوليين، وذلك بالتعاون مع الوزارة ممثلة في الهيئة والمجلس الأعلى للآثار.

وكان قد شارك مساء أمس الأول أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في الاحتفال السنوي بيوم أوروبا لعام 2024 الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والذي يوافق يوم ٩ مايو من كل عام، وذلك نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقد شارك في الحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وبعض سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، وممثلي بعض الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال ووكلاء التنمية. وقد شهد الحفل فقرات فنية موسيقية.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال، ثمّن السفير كريستيان بيرجر Christian Berger رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، العلاقات الأوروبية المصرية التي شهدت تطورًا كبيرًا في حجم التعاون على مختلف الأصعدة، مؤكدًا استمرار تعزيز مزيد من هذا التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومستعرضًا أبرز ملفات التعاون المشترك والتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الأوروبية المصرية خلال السنوات الأخيرة.