وزير السياحة والآثار يشارك فى الاحتفال السنوى بيوم أوروبا

شارك مساء أمس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في الاحتفال السنوي بيوم أوروبا لعام 2024 الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والذي يوافق يوم ٩ مايو من كل عام، وذلك نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقد شارك في الحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وبعض سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، وممثلي بعض الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال ووكلاء التنمية. وقد شهد الحفل فقرات فنية موسيقية.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال، ثمّن السفير كريستيان بيرجر Christian Berger رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، العلاقات الأوروبية المصرية والتي شهدت تطورًا كبيرًا في حجم التعاون على مختلف الأصعدة، مؤكدًا على استمرار تعزيز مزيد من هذا التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومستعرضًا أبرز ملفات التعاون المشترك والتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الأوروبية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وفى سياق آخر تعمل وزارة السياحة والآثار على منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، ويساهم في زيادة عدد الليالي السياحية بها، وخاصة مع أعمال التطوير التي تقوم بها الوزارة بالمواقع الأثرية الموجودة بالقاهرة وتطوير الخدمات السياحية بها بما يساهم في تحسين التجربة السياحية بها.

يشار إلى أن هناك علاقات وثيقة تربط بين مصر والاتحاد الاوروبي، وتشهد هذه العلاقات المصرية الأوروبية تطورًا كبيرًا على كافة الأصعدة، وتعاونًا متميزًا في عدة مجالات منها السياحة والآثار، ولا سيما من خلال التعاون القائم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول الاتحاد الأوروبي المختلفة، بجانب بعض المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والاتحاد الأوروبي مثل بعض جوانب مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير الذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بتحالف خمسة متاحف أوروبية هي المتحف البريطاني ومتحف اللوفر ومتحف تورين ومتحف لايدن ومتحف برلين.