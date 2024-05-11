العين يحل ضيفا على يوكوهاما في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

يخوض فريق العين الإماراتي، مواجهة هامة وصعبة، عندما يحل ضيفا على يوكوهاما مارينوس الياباني، في الواحدة ظهر اليوم، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (نيسان)ـ في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويسعى العين، لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته، قبل خوض لقاء الإياب، الذي سيقام على استاد هزاع بن زايد، يوم 25 مايو الجاري.

ويطمح ممثل الكرة الإماراتية، إلى تحقيق اللقب القاري الثاني، حيث سبق له أن توج باللقب الأول لدوري أبطال آسيا عام 2003، على حساب تيرو ساسانا التايلاندي.

ويسجل فريق العين، ظهوره الرابع، في الدور النهائي لدوري الأبطال، بعد أن ظهر من قبل في ثلاث في النهائي، أعوام 2003 و2005 و2016.

وفي المقابل، يتطلع يوكوهاما مارينوس، إلى كتابة فصل جديد في تاريخه الحافل من خلال ظهوره السادس في دوري أبطال آسيا، ويبحث الفريق عن التتويج باللقب، بعدما سبق وفاز بكأس الكؤوس الآسيوية عاما 1992 و1993.

وسيحصل بطل النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، على بطاقة المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ممثلا عن القارة الآسيوية إلى جانب الهلال السعودي وأولسان الكوري الجنوبي وأوراوا ريد دايموندز الياباني.

مشوار العين الإماراتي في البطولة

احتل العين الإماراتي، صدارة المجموعة الأولى، والتي ضمت كل من الفيحاء السعودي، وباختاكور الأوزبكي، وأهال التركمنستاني، برصيد 15 نقطة.

وبدأ الفريق الإماراتي مشواره بالفوز خارج الديار على باختاكور بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على ضيفه آهال (4-2)، ليحقق بعدها الانتصار على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم كرر الفوز على مستضيفه الفيحاء (3-2)، ليحسم العين تأهله مبكرا إلى أدوار خروج المغلوب، قبل جولتين على نهاية مواجهات المجموعة.

وفي الجولة الخامسة، سقط العين، في فخ الخسارة أمام ضيفه باختاكور بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يختتم مشواره بالفوز خارج أرضه على آهال بهدفين مقابل هدف، ليتصدر مجموعته.

واجتاز العين نظيره ناساف الأوزبكي في الدور ثمن النهائي، بالتعادل ذهابا دون أهداف، والفوز إيابا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائي لأول مرة منذ عام 2017.

وعبر العين الإماراتي، في طريقه للدور نصف النهائي، نظيره النصر السعودي، بالفوز عليه ذهابا في الإمارات، بهدف دون رد، قبل أن يفوز النصر في مواجهة الإياب بنتيجة 4-3 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمها العين لصالحه بنتيجة 3-1.

وفي الدور نصف النهائي، تخطى العين، عقبة الهلال السعودي، بالفوز عليه ذهابا في الإمارات (4-2)، قبل أن يخسر إيابا في الرياض بهدفين لهدف، وهو ما ضمن له التأهل إلى المباراة النهائية.

مشوار يوكوهاما مارينوس في البطولة

وبدأ فريق يوكوهاما مارينوس، مشواره في المجموعة السابعة، بطموح تجاوز دور المجموعات بعد 5 محاولات سابقة فاشلة، بعد أن أوقعته القرعة، في مجموعة تضم كل من إنشيون يونايتد الكوري الجنوبي، كايا إيلويلو الفلبيني، وشاندونج تايشان الصيني.

وتعثر يوكوهاما بالخسارة أمام ضيفه إنشيون بأربعة أهداف مقابل هدفين، ولكنه عاد وحقق الفوز خارج الديار على شاندونج بهدف دون رد.

وفي الجولة الثالثة، تغلب يوكوهاما على ضيفه كايا بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الفوز خارج الديار على الفلبيني بهدفين قابل هدف، ليخسر مجددا أمام مضيفه إنشيون بهدفين لهدف، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالفوز على شاندونج بثلاثية نظيفة.

وتصدر يوكوهاما، المجموعة برصيد 12 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن منافسيه شاندونج وإنشيون.

وفي الدور ثمن النهائي، تخطى يوكوهاما، نظيره بانكوك يونايتد التايلاندي في ثمن النهائي، بالتعادل خارج الديار ذهابا (2-2)، والفوز إيابا بملعبه (1-0).

ورد الفريق الياباني، اعتباره من شاندونج تايشان في الدور ربع النهائي، بالفوز عليه خارج الديار بهدفين مقابل هدف، وعلى أرضه بهدف دون رد، ليعبر إلى الدور قبل النهائي.

وفي الدور نصف النهائي، واجه يوكوهاما، نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، حيث خسر أمامه خارج الديار ذهابا بهدف نظيف، ولكنه نجح في الفوز على أرضه إيابا (3-2)، وخطف بطاقة الوصول للدور النهائي بالفوز (5-4) بركلات الترجيح.

