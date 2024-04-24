الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

يوكوهاما مارينوس إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب أولسان بركلات الترجيح

فريق يوكوهاما مارينوس
فريق يوكوهاما مارينوس الياباني

بلغ فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه على ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم على ملعب يوكوهاما الدولي، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة، قد انتهى بتقدم يوكوهاما مارينوس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد انتهت مباراة الذهاب بفوز أولسان هيونداي، بهدف دون رد، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين.

واستفاد الفريق الكوري الجنوبي، من فوزه ذهابا على ملعبه، بهدف دون رد، ليحجز أولسان مقعده في الدور النهائي للبطولة.

وافتتح آساهي أويناكا، التسجيل ليوكوهاما في الدقيقة الثالثة عشرة، ثم أضاف أندرسون لوبيز، الهدف الثاني، في الدقيقة 21، ليعود بعدها أويناكا ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

وقلص أولسان هيونداي، الفارق بهدف في الدقيقة 35، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه تاكومي كاميجيما، لاعب يوكوهوما مارينوس، في الدقيقة 39، قبل أن يحرز السويدي داريجان بوجانيتش، الهدف الثاني لأولسان هيونداي، في الدقيقة 42.

وألغى الحكم هدفا لأولسان، عبر بوجانيتش، في الدقيقة 47، وذلك بداعي التسلل، لتتجه المباراة بعدها إلى شوطين إضافيين، ثم إلى ركلات الترجيح، التي حسمها الفريق الياباني لمصلحته.

وسيضرب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، موعدا مع العين الإماراتي، في مباراة الدور النهائي لدوري الأبطال.

وسيستضيف الفريق الكوري، مواجهة الذهاب، يوم 11 مايو المقبل، قبل أن يحتضن العين، مواجهة الإياب، يوم 25 من نفس الشهر، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

يوكوهاما مارينوس الياباني أولسان هيونداي الكوري الجنوبي دوري أبطال آسيا العين الاماراتى يوكوهاما مارينوس

مواد متعلقة

العين يطيح بـ الهلال ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

عاجل.. رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

عاجل|الحكومة توافق على إنشاء منطقتين استثمارية وحرة فى رأس الحكمة

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

اعترافات مغتصب رضيعة فى مدينة نصر: وضعتها فى كيس أسود ورميتها فى القمامة

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة