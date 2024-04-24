يوكوهاما مارينوس إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب أولسان بركلات الترجيح

بلغ فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه على ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم على ملعب يوكوهاما الدولي، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة، قد انتهى بتقدم يوكوهاما مارينوس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد انتهت مباراة الذهاب بفوز أولسان هيونداي، بهدف دون رد، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين.

واستفاد الفريق الكوري الجنوبي، من فوزه ذهابا على ملعبه، بهدف دون رد، ليحجز أولسان مقعده في الدور النهائي للبطولة.

وافتتح آساهي أويناكا، التسجيل ليوكوهاما في الدقيقة الثالثة عشرة، ثم أضاف أندرسون لوبيز، الهدف الثاني، في الدقيقة 21، ليعود بعدها أويناكا ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

وقلص أولسان هيونداي، الفارق بهدف في الدقيقة 35، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه تاكومي كاميجيما، لاعب يوكوهوما مارينوس، في الدقيقة 39، قبل أن يحرز السويدي داريجان بوجانيتش، الهدف الثاني لأولسان هيونداي، في الدقيقة 42.

وألغى الحكم هدفا لأولسان، عبر بوجانيتش، في الدقيقة 47، وذلك بداعي التسلل، لتتجه المباراة بعدها إلى شوطين إضافيين، ثم إلى ركلات الترجيح، التي حسمها الفريق الياباني لمصلحته.

وسيضرب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، موعدا مع العين الإماراتي، في مباراة الدور النهائي لدوري الأبطال.

وسيستضيف الفريق الكوري، مواجهة الذهاب، يوم 11 مايو المقبل، قبل أن يحتضن العين، مواجهة الإياب، يوم 25 من نفس الشهر، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.