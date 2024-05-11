السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لضبط سائق التريلا الهارب بحادث تصادم سيارات الدائرى

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث

كثَّف رجال المباحث جهودهم؛ للقبض على سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم سيارات الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع وصولًا إلى المنيب، ورفع رجال المرور حطام الحادث بالكامل.

وكشفت التحريات الأولية لحادث الدائري، عن أن السرعة الزائدة لسائق تريلا وراء الحادث، حيث اصطدمت بالسيارات الأخرى، ما أدى إلى توقف حركة السيارات ووفاة 4 أشخاص، وإصابة 11 تم نقلهم إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارات لحين التحقيق مع أصحابها.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغ من الخدمات المعينة بالطريق الدائري، بوجود حادث تصادم وجثث ومصابين على الطريق، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبيَّن تصادم ميكروباص بسيارة نقل، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، تم نقلهم للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة.

رجال المباحث سائق التريلا حادث تصادم سيارات الحادث بالكامل السرعة الزائدة

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