الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كرم جبر: الأسبوع المقبل سيكون الأكثر خطورة فى تاريخ الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي  كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ما يحدث في فلسطين الآن لا يقل خطورة عن نكبة 1948 على الإطلاق.

 جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن الشعب الفلسطيني تحمل الكثير من المخاطر والمآسي على مدار 75 عامًا.

المبادرة المصرية

وأضاف في حديثه، أنه إذا لم تتم الاستجابة لمبادرات التفاوض الخارجية فسوف تكون النتائج شديدة الخطورة، معبرًا: "أتوقع أن يكون الأسبوع المقبل الأكثر خطورة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأشار إلى أن إسرائيل لن تستطيع كسر العقيدة القتالية لدى حماس، قائلًا: "مصر أعطت حماس فرصة ذهبية بظهورها كطرف أساسي في المفاوضات، وعلى جميع الأطراف التعاون لإتمام المقترح المصري الخاص بوقف إطلاق النار سريعًا".

كرم جبر الأعلى لتنظيم الإعلام جرائم الاحتلال الصهيونى مخاطر الاحتلال مانشيت سي بي سي

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