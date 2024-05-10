الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بمشاركة 15 سيارة إطفاء.. إخماد حريق "الإسكندرية للأدوية"

حريق مبني - آرشيفية
حريق مبني - آرشيفية

دفعت قوات الحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماد حريق بمبنى التعبئة والتغليف بشركة ومصنع الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في حي المنتزه حتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

وجرى السيطرة على الحريق بالكامل وتبريد المبنى ومنع امتداده لباقي مباني الشركة، وجار متابعة ملابسات الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كان قسم شرطة المنتزه أول تلقى بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد المصانع والشركات بجوار كوبري العوايد، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

كشفت المعاينة نشوب حريق بالطابق الثاني بمبنى التعبئة والتغليف بشركة ومصنع الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية على مساحة 30 متر ×100 متر، ما أسفر عن خسائر مادية دون حدوث إصابات. تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق. 

حي المنتزه أول قوات الحمايه 15 سيارة إطفاء إخماد الحريق المعاينة نشوب حريق سيارة إطفاء

مواد متعلقة

وفاة طفلة وإصابة والديها في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر

التحقيق فى حريق ورشة دوكو بالإسكندرية

ماس كهربائى وراء حريق محل تجارى بأكتوبر.. ولا إصابات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بشركة أدوية شرق الإسكندرية

الأكثر قراءة

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

محمد الباز: مصر جادة فى تهديد إسرائيل بإلغاء "كامب ديفيد"

الفراخ بـ85 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

انطلاق حملة نظافة مكبرة بمنطقة الإيواء ومركز الشباب بعرب المدابغ بأسيوط

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل