بمشاركة 15 سيارة إطفاء.. إخماد حريق "الإسكندرية للأدوية"

دفعت قوات الحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماد حريق بمبنى التعبئة والتغليف بشركة ومصنع الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في حي المنتزه حتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

وجرى السيطرة على الحريق بالكامل وتبريد المبنى ومنع امتداده لباقي مباني الشركة، وجار متابعة ملابسات الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كان قسم شرطة المنتزه أول تلقى بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد المصانع والشركات بجوار كوبري العوايد، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

كشفت المعاينة نشوب حريق بالطابق الثاني بمبنى التعبئة والتغليف بشركة ومصنع الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية على مساحة 30 متر ×100 متر، ما أسفر عن خسائر مادية دون حدوث إصابات. تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.