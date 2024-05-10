الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وفاة طفلة وإصابة والديها في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر

حريق شقة - آرشيفية
حريق شقة - آرشيفية

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة منشأة القناطر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة طفلة وإصابة والدها ووالدتها ونقلوا إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة منشأة القناطر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

كشفت  المعاينة، وفاة طفلة وإصابة والدتها ووالدها بالاختناق نتيجة لماس كهربائي داخل شقة سكنية، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ونقل المتوفية والمصابين إلى المستشفى، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان لكشف الملابسات بالكامل.

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