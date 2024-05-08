نقيب الزراعيين: الإنتاج الزراعى من الخضروات والفاكهة يبلغ 35 مليون طن سنويًا

قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن "مشروع مستقبل مصر" يعد خطوة استراتيجية نحو تطوير القطاع الزراعي المصري، حيث يهدف المشروع إلى توسيع الرقعة الزراعية وضمان الأمن الغذائي، مما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من التذبذبات العالمية ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الإنتاج الزراعي المصري من الخضروات والفاكهة يبلغ 35 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذا الإنتاج يُصدر للخارج بعد تلبية حاجة السوق المحلية، في إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

وتحدث عن "مشروع سنابل سونو"، موضحًا أن المشروع الذي أُطلق بالقرب من أسوان يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 240 ألف فدان في الأراضي الصحراوية بصعيد مصر، معتمدًا في الري على مياه نهر النيل والمياه الجوفية، في مسعى لتحقيق تنمية زراعية مستدامة.