الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نقيب الزراعيين: الإنتاج الزراعى من الخضروات والفاكهة يبلغ 35 مليون طن سنويًا

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة

قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن "مشروع مستقبل مصر" يعد خطوة استراتيجية نحو تطوير القطاع الزراعي المصري، حيث يهدف المشروع إلى توسيع الرقعة الزراعية وضمان الأمن الغذائي، مما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من التذبذبات العالمية ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الإنتاج الزراعي المصري من الخضروات والفاكهة يبلغ 35 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذا الإنتاج يُصدر للخارج بعد تلبية حاجة السوق المحلية، في إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

وتحدث عن "مشروع سنابل سونو"، موضحًا أن المشروع الذي أُطلق بالقرب من أسوان يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 240 ألف فدان في الأراضي الصحراوية بصعيد مصر، معتمدًا في الري على مياه نهر النيل والمياه الجوفية، في مسعى لتحقيق تنمية زراعية مستدامة.

سيد خليفة نقيب الزراعيين مشروع مستقبل مصر القطاع الزراعي الأمن الغذائي الاقتصاد معدلات النمو الاقتصادي عزة مصطفى صالة التحرير مشروع سنابل سونو

مواد متعلقة

"قوليلى يا خديو".. ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن أول أعمالها الكوميدية (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز تكشف عن تجربة مؤلمة أنهت مشوارها مع المشاهد الخطرة (فيديو)

اللواء هشام الحلبى يؤكد: استقرار غزة مفتاح تأمين إسرائيل (فيديو)

كيف صنعت إسرائيل أسطورتها بعد تحطيمها فى حرب 73؟.. عزت إبراهيم يكشف لـ"الشاهد" (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز تكشف كواليس اختيارها فيلم "تمن دستة أشرار" وتجربتها فى "الرهينة"

تحت رحمة اليمين المتطرف.. نتنياهو يخضع لإملاءات غفير وسموتريتش (فيديو)

عزت إبراهيم لـ"الشاهد": مصر تحاول حل الأزمة الفلسطينية قبل أن تقع الكارثة

رئيس "كتلة الحوار": القضاء على حماس هدف غير قابل للتحقيق (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

دونالد +18.. ممثلة أفلام إباحية تكشف ما دار بينها وبين ترامب (صور)

"الرشوة" تطيح بنائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة: غرامة و5 سنوات سجن

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة