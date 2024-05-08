عزت إبراهيم لـ"الشاهد": مصر تحاول حل الأزمة الفلسطينية قبل أن تقع الكارثة

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة "الأهرام ويكلي"، إن: "الرؤية المصرية في القضية الفلسطينية شاملة ومنفتحة، كما أن مصر تلعب دورا إيجابيا مع الجميع".



وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الجهد المصري واضح تماما في تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول فعالة قبل أن تقع الكارثة جراء الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، والكارثة هنا لن تشمل حدود مصر فقط، بل ستتطرق لكافة أنحاء المنطقة".

وتابع: "المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأمريكية فاجأت المجتمع الأمريكي بشكل كبير للغاية؛ لأن هذه المرة تحديدا لم تأتي موجات الغضب اعتراضا على قضية تخص المجتمع الأمريكي، بل جاءت لمناصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه".