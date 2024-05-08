الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اللواء هشام الحلبى يؤكد: استقرار غزة مفتاح تأمين إسرائيل (فيديو)

اللواء هشام الحلبي
اللواء هشام الحلبي

شدد اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على أن الأمن الإسرائيلي يعتمد بشكل أساسي على الاستقرار في قطاع غزة، وأضاف أن القيادة الإسرائيلية تفتقر إلى الحكمة السياسية، مما يعيق تقديرها الصحيح للأوضاع.

 

أكد الحلبي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن الأهداف الإسرائيلية المعلنة تتمثل في إضعاف حركة حماس وقوتها العسكرية وإطلاق سراح الأسرى، لكنها لم تنجح في تحقيق هذه الأهداف بالكامل، وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف المدنيين ويتعمد تعطيل المفاوضات وإفشالها، موضحًا أن وقف الحرب قد يؤدي إلى سقوط الحكومة الإسرائيلية وبدء عملية المساءلة.

 

وحذر من أن إسرائيل قد تستخدم اقتحام رفح كوسيلة ضغط، مما قد ينتج عنه مجزرة، وأضاف أن إجبار الفلسطينيين على الدخول إلى سيناء يشكل خطرًا جسيمًا على معاهدة السلام، مؤكدًا أن مصر قد حذرت من هذه التداعيات الخطيرة.

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