تحت رحمة اليمين المتطرف.. نتنياهو يخضع لإملاءات غفير وسموتريتش (فيديو)

تحدث الكاتب الصحفي سليمان جودة، عن الوضع السياسي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجد نفسه تحت ضغط شديد من وزيري الأمن القومي والمالية، وأوضح أن نتنياهو، الذي يواجه تهديدات مستمرة من الوزيرين، قد اضطر للدخول إلى رفح الفلسطينية تحت وطأة تلك التهديدات.

وأضاف جودة، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن وزير الأمن القومي، بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يعتبران من أشد المتطرفين في اليمين الإسرائيلي، ويتسمان بتصريحاتهما الاستفزازية وتصرفاتهما غير المسؤولة، وأكد على أن هذين الوزيرين يمارسان ضغوطًا كبيرة على نتنياهو، مما يجعله عرضة للسقوط الفوري للحكومة في حال انسحاب أي منهما.

وأشار جودة إلى أن الأم الإسرائيلية، التي تعاني من وجود أبنائها كأسرى لدى حماس، قد وصفت الحكومة الإسرائيلية بأنها تضم وزراء متعطشين للدماء، مما يعكس حالة الاستياء العامة من السياسات الحربية، مؤكدا أن نتنياهو يسعى للبقاء في السلطة لتجنب مواجهة العدالة، بدلًا من العمل على إنقاذ الوضع في تل أبيب.