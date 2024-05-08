رمزي عودة: ما يحدث في رفح بضوء أخضر من أمريكا

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة أبحاث معهد فلسطين، إن الموقف الروسي واضح منذ بداية الحرب ولم يتغير ويقول إن المقاومة الفلسطينية مشروعة حتى تتحقق الدولة الفلسطينية وهم مع حل الدولتين، وما تقوم به إسرائيل هو جرائم وأنه يجب وقف الحرب وبارك الروس وأكثر من طرف موافقة حماس الأخيرة على المبادرة المصرية ورفضوا بشدة ما صدر من فيتو أمريكي في مجلس الأمن ضد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف عودة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الموقف الروسي لا يستطيع أن يضغط على الجانب الإسرائيلي أكثر من ذلك، لأن هناك علاقات تجارية بين الروس وإسرائيل، هذه المنطقة تاريخيا وحتى الآن هي منطقة نفوذ أمريكي لا يتم السماح إلا بالحد القليل جدا للدول الكبرى أن تتدخل فيها سواء روسيا أو الصين أو غيرها ويمكن أن يتم التدخل اقتصاديا وبعض المبادرات السياسية هنا وهناك ولكن الحلول لا تأتي بهذه المنطقة إلا من خلال واشنطن وهذا ما اعتدنا عليه منذ 1948 وحتى الآن.

وأوضح أن هناك إعلامية إعلانية للموقف الروسي للموقف العربي للموقف الفلسطيني الرافض لأي اقتحام أو مزيد من الجرائم كما حدث في الأشهر الأولى الثلاثة أو الأربعة حتى من الحرب، وكان هناك أكثر من جلسة لمجلس الأمن بدعوة المجموعة العربية من روسيا من الصين من حتى دول أمريكا اللاتينية جميع هذه الجلسات باءت بالفشل بسبب الفيتو الأمريكي، ولم يتم اتخاذ إلا قرار واحد وكان خجولًا، وكان يدعو إلى هدن قد تكون مستدامة ولا يوجد أي إلزام بوقف العمليات العسكرية ولا يوجد أي مسائلة لإسرائيل لجرائمها التي تقوم ترتكبها.

وأشار إلى أننا كفلسطينيين وكعرب نثمن الموقف الروسي ونعتبره داعمًا سياسيًا وقانونيًا لنا بشكل كبير جدًا ليس اليوم فقط منذ عشرات سنين لكننا ندرك أن الادارة الأمريكية بتحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل هي صاحبة القرار في هذا الموضوع، وإذا أرادت الولايات المتحدة أن توقف الحرب فإنها تستطيع أن توقفها بسهولة جدًا مجرد أن تتحدث مع الإسرائيليين أن يوقف الحرب أن تتوقف الحرب، لكن الادارة الأمريكية غير جدًا بهذا الموضوع.

وأكد أن ما حدث في رفح قبل يومين كان بضوء أخضر أمريكي، على الرغم من وجود خلافات بين إدارتي بايدن ونتنياهو، وأن إدارة بايدن ليست راضية عن طريقة إدارة الصراع حتى مع الشعب الفلسطيني مدركين ذلك، ولكن في القضايا الاستراتيجية والعسكرية والأمنية الكبرى الولايات المتحدة داعم رئيسي لإسرائيل بالنسبة لعمليات رفح لا يمكن أن تجرؤ حكومتة نتنياهو وقوات الاحتلال على احتلال معبر رفح بدون الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، والدليل على ذلك أن اليوم حدث تسريبات في الصحافة العبرية تقول أن هناك شركة أمريكية أمنية خاصة تم التعاقد معها من أجل إدارة المعبر وإدخال الوقود وإدخال المساعدات إلى آخره من القضايا تحت إشراف حكومة الاحتلال أو تحت إشراف أمريكي إسرائيلي.