الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رفض فلسطينى قاطع لتولى شركة أمنية أمريكية إدارة ومراقبة معبر رفح البرى

معبر رفح الفلسطيني
معبر رفح الفلسطيني

أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، الأربعاء، رفضها القاطع لمخطط تولي شركة أمنية أمريكية إدارة ومراقبة معبر رفح البري في قطاع غزة.

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دعوات لإحباط مخطط تولي شركة أمنية أمريكية إدارة معبر رفح

وقالت اللجنة، في بيان اليوم، إنها تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام حول مخطط تولي شركة أمنية أمريكية إدارة ومراقبة معبر رفح البري، لكنها وبصرف النظر عن مدى صحة هذه التقارير؛ فإن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تؤكد أنها لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، مؤكدة أن ذلك شكل من أشكال الاحتلال، وأي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

إدارة الوضع الداخلي هو شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيًا

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية الجامعة العربية وكل الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها الأشقاء في مصر، بما تمثل من ثقل على المستويين الدولي والإقليمي، إلى رفض أي مخططات ومحاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح.

ودعا البيان كل الأطراف إلى رفض أي شكل من أشكال التعاون مع مثل هذه المخططات، فإدارة الوضع الداخلي هو شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيًا عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها.

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