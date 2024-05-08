جامعة أسيوط تطلق قافلة طبية مجانية لأهالي قرية منقباد

أطلقت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، قافلة طبية شاملة التخصصات بالمجان للكشف الطبي على أهالي قرية منقباد بمركز أسيوط ضمن قرى حياة كريمة، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع المراقبة الطبية بجامعة أسيوط، ومديرية الصحة بالمحافظة، وذلك استمرارًا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة على مستوى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة في إطار تفعيل دورها الخدمي والتنموي تجاه المجتمع.



وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن القافلة الطبية لقرية منقباد، يشارك فيها أطباء من مختلف التخصصات لإجراء الكشف الطبي، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة أسيوط، وصرف العلاج بالمجان، مؤكدًا أن الجامعة تشارك بفاعلية في المبادرات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحرص على إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجاَ بشكل مستمر، انطلاقًا من دورها الفعال فى المشاركة المجتمعية وخدمة وتنمية المجتمع، وتسخير كافة إمكاناتها للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية مجانًا، في ظل ما تمتلكه الجامعة من مدينة طبية متكاملة بها مستشفيات تخصصية، ونخبة من الأساتذة المتميزين في كافة التخصصات، والتي تخدم كافة المترددين عليها من محافظات الصعيد.



المساهمة الفعالة والإيجابية في مبادرة حياة كريمة

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قامت بفحص ما يقرب من (450) حالة من أهالي القرية في تخصصات: ( باطنة - عظام -عظام - جلدية - أطفال)، وتم صرف العلاج اللازم لكل حالة؛ حسب التشخيص، وشارك فى القافلة (5) طبيب بشرى، و(2) صيدلي، وكذلك طلاب كلية الطب البشرى، وطلاب كلية الصيدلة.



تأتي القافلة تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطه الطلابية، والدكتورة مروة محمد نبيل مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإشراف تنفيذي الأستاذة أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، والاستاذ محمد مهران مشرف النشاط.

قافلة علاجية

قافلة علاجية

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