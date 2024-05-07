الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل "صحة أسيوط" يبحث سبل تحسين الخدمة المقدمة للمرضى بالمستشفى العام

إجتماع صحة أسيوط
إجتماع صحة أسيوط

عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ظهر اليوم، اجتماعا برؤساء الأقسام بمستشفى أسيوط العام داخل قاعة الاجتماعات بالمستشفى لبحث سبل التعاون لتحسين أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي.

جاء ذلك بحضور دكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجيه ودكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي ودكتور امجد يونس مدير مستشفى أسيوط العام ورؤساء الأقسام المختلفه بالمستشفى العام لبحث مشاكل واحتياجات الأقسام والتحديات التى تقف عائقا أمام تحقيق مستوى أعلى من الخدمة الصحية.

التعاقد مع استشارى فى الأقسام التى لا يوجد بها استشاري
وقد استمع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الى رؤساء الأقسام وناقش معهم ما تم رصدة خلال الأيام الماضية وحتي تاريخه من قبل فريق الإعاشة المكلف من ديوان المديرية بالتواجد علي مدار الساعة بالمستشفي وتلخص الحديث فى نقص القوى البشريه من استشاريين فى بعض الأقسام وتم الاتفاق على التعاقد مع استشارى فى الأقسام التى لايوجد بها استشارى وطلب من رؤساء الأقسام تقديم جداول بجميع الاحتياجات لكل قسم والعمل على توفيرها فورا، من جانبهم أشاروا رؤساء الأقسام بالمستشفي انه اذا توفرت احتياجات الأقسام سيكون هناك ارتفاع معدل العمل بها.

وأوضح دكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط خلال الاجتماع، أن وزير الصحة داعم جدا لتوفير جميع الاحتياجات للمحافظه لأن محافظة أسيوط عاصمة الصعيد وتتوسط المحافظات ويتوافد عليها الآلاف من المرضى بصفة يومية لعراقتها ومكانة اطباؤها ومستشفياتها، مؤكدًا دعم وزارة الصحة الكامل للقطاع الصحى بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة وكيل وزارة الصحة بأسيوط نحو استكمال لقاءاته بجميع الاطقم الطبية علي أرض الواقع داخل مقرات عملهم والتي بدأها منذ اسابيع والتي كان آخرها اليوم بمستشفي اسيوط العام لاستكمال رؤيته ووضع سياسته نحو تطوير الاداء الطبي وما قد يتطلبه ذلك من مراجعة هيكلة لبعض المستشفيات والإدارات وسد الشواغر في بعض التخصصات.

كما ناقش الاجتماع وضع خطط وبرامج لتلبية احتياجات تلك التوسعات من أطباء وممرضات وعمالة فنية وتشكيلة مختلفة، كما استمع وكيل وزارة الصحة ومرافقوه  لملاحظات رؤساء الأقسام بالمستشفى.

اجتماع رؤساء الأقسام بمستشفى أسيوط
اجتماع رؤساء الأقسام بمستشفى أسيوط
اجتماع رؤساء الأقسام مستشفى أسيوط العام
اجتماع رؤساء الأقسام مستشفى أسيوط العام
الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بمستشفى اسيوط العام دكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة مستشفى أسيوط العام التعاقد مع استشارى فى الأقسام

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