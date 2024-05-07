الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تطوير ورصف شوارع مدينة منفلوط بأسيوط

رصف طرق
رصف طرق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مواصلة العمل في رصف الشوارع والميادين بمدينة منفلوط وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ولرؤية مصر 2030م.

ولفت سعد إلى التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات والتأكد من نهو أعمال البنية التحتية كتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي وكابلات الإنترنت وغيرها ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقًا للجدول الزمني المقرر وطبقًا للمواصفات والمعايير الفنية.

وأكد تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

رصف عدد من الشوارع بأسيوط

وأوضح أنه تم رصف عدد من الشوارع من بينها شارع أبو هريرة الممتد من مسجد الطرزي وحتى محكمة الأسرة مرورًا بمدرسة الإعدادية بنات ضمن الخطة الاستثمارية 2023-2024، وذلك لتسهيل الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين، خاصة أنه من الشوارع الرئيسية التي تسهم في ربط المدينة داخليًا مع وجود مدارس للمرحلة الإعدادية بها.

وأشار إلى إشراف ومتابعة ميدانية لمراحل التنفيذ وأعمال الرصف من محمد عبد الغني شلقامى رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعبد التواب أحمد ومحمود ياسين نائبي رئيس المركز وبمشاركة المهندس محمد عبدالناصر المشرف على أعمال الرصف بمدينة منفلوط، وصلاح السيد حماد مسئول إدارة الطرق ومسئول الإشغالات، وذلك للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.

وجرى تجريف ورفع مخلفات التجريف والتأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده ووضع التربة الزلطية وورش الطريق بمادة المازوت ووضع طبقة الأسفلت النهائية، لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، فضلًا عن وضع بلدورات وتركيب الإنترلوك، مشيرًا إلى رصف شوارع خلال الفترة الماضية بمدينة منفلوط كشارع البنك الأهلي المصري وتفرعات منطقة جناين أيوب، على أن يتم استكمال الخطة الموضوعة مسبقًا برصف شارع جمال عبدالناصر، والمستشفى المركزي، وميدان القلعة والجيش والكاشف وعمر بن الخطاب.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رصف الشوارع والميادين بمدينة منفلوط لتقديم خدمات أفضل للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توصيل مياه الشرب والصرف الصحي

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