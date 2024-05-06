انطلاق حملة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح فى مخالفات المبانى بأسيوط

أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى والصادر تحت رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية لحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المبانى التى نص عليها القانون وتقديم التسهيلات والتيسير على المواطنين لتقديم ملف التصالح، مع بدء العمل بالقانون الجديد وتلقى طلبات التصالح ابتداء من غد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 بـ 13 مركزا تكنولوجيا موزعين على مراكز وأحياء المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.



الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بقانون التصالح الجديد



وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يقدمها للمواطنين الجادين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية والمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتكثيف حملات النشر على مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرسمية للمحافظة والموقع الرسمى للمحافظة وجميع وسائل الإعلان الممكنة تسهيلا على المواطنين ولحثهم على تقنين أوضاعهم وفقا للقانون، وما يقدمه من تسهيلات وتشكيل لجان تحت اشراف قيادات المحافظة للرد على تساؤلات المواطنين، فضلًا عن توضيح الحالات التى لا يتم فيها التصالح وفقًا للقانون.

وأكد المحافظ أنه تم تدريب العاملين ورؤساء المراكز والأحياء للتعامل مع قانون التصالح الجديد وكيفية تطبيقه بالإضافة إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأوضح أنه كلف نائبه المهندس عمرو عبد العال بالإشراف ومتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز أسيوط وحي شرق وغرب، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بالإشراف ومتابعة سير العمل بمراكز صدف وأبوتيج والغنايم والبداري وساحل سليم والفتح والسكرتير العام المساعد بالإشراف ومتابعة سير العمل بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وأبنوب وحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص المنظومة للتيسير على المواطنين وتسريع وتيرة العمل وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وأشار إلى جولاته الميدانية المفاجئة على المراكز التكنولوجية بالمراكز لمتابعة سير العمل ولقاء المواطنين لتسهيل إجراءات تقديم الملفات وتذليل جميع العقبات.

وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/088) ورقم (2135727/088) و (2135670/088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب- تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www. shakwa. eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.