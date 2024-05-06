الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تكثيف حملات النظافة بأسيوط تزامنًا مع احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع

حملات النظافة بأسيوط
حملات النظافة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكثيف حملات النظافة بالمراكز والقرى تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وشم النسيم لإعطاء الفرصة للمواطنين والأطفال للاستمتاع بمظاهر البهجة والاحتفالات والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وذلك في إطار الاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لرفع مستوى النظافة وتحسين البيئة ورفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030م.


استخدام معدات الحملة الميكانيكية


وفي هذا الإطار تم تنفيذ حملات نظافة ورفع المخلفات في عدة مراكز بمحافظة أسيوط، حيث قامت الوحدات المحلية بمراكز أسيوط والبداري وديروط والغنايم وأبوتيج وساحل سليم وحي شرق وحي غرب برئاسة العميد عبدالرحمن عامر ومحمد حسن الديب ومحمود نجار ومصطفى علي والدكتور محمد عبدالراضي وأسامة سحيم وسيد عبدالجواد وأبوالعيون ابراهيم، إضافةً إلى نوابهم. 

وتم استخدام معدات النظافة الميكانيكية مثل سيارات الكنس الآلي، اللوادر، الجليدرات، الحاويات، ومعدات شفط الأتربة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة. تم رفع حوالي 980 طنا من القمامة والمخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة. كما تمت تسوية عدد من الشوارع غير المرصوفة لتسهيل حركة المواطنين. 

كما تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088). يمكن أيضًا إرسال الصور والشكاوى عن طريق تطبيقي (واتساب - تليجرام) على مدار 24 ساعة.

حملات النظافة بأسيوط
حملات النظافة بأسيوط
حملات النظافة بأسيوط
حملات النظافة بأسيوط
حملات النظافة بأسيوط
حملات النظافة بأسيوط
حملات النظافة بأسيوط
حملات النظافة بأسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملات النظافة احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وشم النسيم لرفع مستوى النظافة

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