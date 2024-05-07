الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن حياة كريمة.. "مياه أسيوط" تنفذ 160 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي للوصلات المنزلية للصرف الصحى الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، التي تسعى إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد ٧ مراكز  على مستوى محافظة أسيوط وبرعاية الشركة القابضة للمياه.

ترأس الاجتماع المهندس علي الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، مُحاورا أعضاء لجنة متابعة حياة كريمة من مهندسي ومسئولي الشركة، ومديري عموم المراكز المستهدفة والمقاولين التنفيذيين للتأكيد على ضرورة دفع عجلة الإنجاز  ونهو الأعمال طبقا للجدول الزمني المعد.

توحيد المساعى الممكنة لتوصيل أكبر عدد ممكن من المستفيدين


واستعرض الشرقاوى أثناء الاجتماع الموقف التنفيذى الحالى، مؤكدا أنه تم تنفيذ 160 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى، وأن يتم استكمال الأعمال التنفيذية للوصلات المتبقية في الآونة القليلة المقبلة لتحقيق الاستفادة المرجوة فى أقرب وقت من المبادرة الرئاسية، مؤكدا انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية توجهت لـ60 قرية جديدة بمركزي القوصية وأسيوط، مع العمل على بدء العمل الفعلي بالمرحلة الجديدة نحو توحيد المساعي الممكنة لتوصيل أكبر عدد ممكن من المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.

 

وكان المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه نائبه المهندس بهاء أبو النجا وعدد من مهندسي الشركة، قد تفقد محطة مياه ساو بمركز ديروط وذلك لمتابعة الأعمال القائمة من إنشاء وحدة معالجة حديد ومنجنيز بالمحطة.

واستعرض "الشرقاوى" طاقة المحطة الحالية التى تصل إلى 150 ل/ث، وتحتوي على 5 آبار ارتوازية لتصل الطاقة التصميمية للبئر الواحدة إلى 30 ل/ ث لخدمة قرى ساو وكوم انجاشة وعزبة محمد عبد الناصر بمركز ديروط.

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد للوصلات المنزلية للصرف الصحى مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

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