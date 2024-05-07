توافد المواطنين على 13 مركزًا تكنولوجيًا بأسيوط لتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء

شهدت المراكز التكنولوجية بمحافظة أسيوط إقبالا كبيرا من المواطنين لبدء تقديم طلبات راغبي التصالح في مخالفات البناء التي بدأت، اليوم الثلاثاء، وسط تقديم العديد من التسهيلات لسرعة إنهاء الإجراءات أمام المواطنين.

وتفقد المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، المركز التكنولوجي بكل من مركزي أبنوب والفتح لمتابعة انتظام سير العمل وبدء تلقي طلبات التصالح والتأكد من تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين رافقه خلال الجولة خالد عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، كما قام رؤساء المراكز والأحياء بتفقد المراكز التكنولوجية في نطاق مراكزهم للاطمئنان على سير العمل وتسهيل كل الإجراءات.

تقديم تسهيلات للمواطنين لحثهم على التصالح



فيما أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء تلقي طلبات المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 بجميع المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والأحياء البالغ عددها 13 مركزا تكنولوجيا، وسط إقبال كبير من المواطنين، موجهًا بتقديم كل أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، ما يسهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين، ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

الجاهزية كاملة لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة

وأكد محافظ أسيوط الجاهزية الكاملة لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح، وتم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.

وأكد اللواء عصام سعد ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين، ما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات، في أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وأوضح اللواء عصام سعد أنه كلف القيادات التنفيذية بالمتابعة الميدانية لأعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية، حيث كلف نائبه المهندس عمرو عبدالعال بالإشراف ومتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز أسيوط وحي شرق وغرب واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بالإشراف، ومتابعة سير العمل بمراكز صدفا وأبوتيج والغنايم والبدارى وساحل سليم والسكرتير العام المساعد بالإشراف ومتابعة سير العمل بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وأبنوب والفتح.

وذلك للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، لافتًا إلى جولاته الميدانية المفاجئة على المراكز التكنولوجية بالمراكز لمتابعة سير العمل ولقاء المواطنين لتسهيل إجراءات تقديم الملفات وتذليل كل العقبات.

كانت محافظة أسيوط قد وجهت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك" راغبي التصالح في مخالفات البناء بمراعاة استيفاء المستندات المطلوبة لتسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء، كما أطلقت المحافظة عن طريق إدارة الإعلام حملة توعوية بعنوان "اتصالح وقنن وضعك" لتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يقدمها للمواطنين الجادين وكيفية التقدم بطلبات التصالح والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ورسوم الفحص وسوم جدية.

كما خصصت بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتساب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

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