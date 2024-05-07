الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول برنامج دمج المهارات الحياتية والقراءة والكتابة للأميين

ورشة عمل حول برنامج
ورشة عمل حول برنامج دمج المهارات الحياتية والقراءة

تنظم جامعة أسيوط، ورشة عمل (Lil Skills) حول "برنامج دمج المهارات الحياتية ومهارات القراءة والكتابة والحساب للأميين" بكلية التربية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بالشراكة مع جامعة زيورخ بسويسرا لإعداد المعلمين (PHZH)؛ خلال الفترة من ٧-٩ مايو ٢٠٢٤.

واستهدفت ورشة العمل، التعرف على المهارات الحياتية التي يتضمنها برنامج الـ ( CORE) بجامعة زيورخ لإعداد المعلمين (PHZH)، والدمج بين المهارات الحياتية التي يتضمنها برنامج الـ(CORE) ومهارات القراءة والكتابة والحساب التي يحتاجها الأميين، والتمكن من تطبيق أنشطة المهارات الحياتية ومهارات القراءة والكتابة والحساب في تعليم الأميين.

جامعة أسيوط تبذل جهودها لدمج المهارات الحياتية للأميين

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أهمية موضوع ورشة العمل، التي تهدف إلى إعداد جيل قادر على تعلم المهارات الحياتية وتطبيقها، وهو ما يأتي في إطار دور الجامعة المعرفي، والتوعوي، والتنويري، وحرصها على تسخير كافة إمكانياتها البشرية والعلمية من أجل تطوير الذات وتنمية قدراتها، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية داخل الجامعة وخارجها، والقضاء على الأمية، وخدمة المجتمع، تماشيًا مع أهداف الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعليم، دور التعليم الجامعي في خدمة المجتمع، والذي يتمثل في تطوير ونشر المعرفة في مختلف المجالات والتخصصات، وتعزيز التعاون مع عالم العمل وتحليل احتياجات المجتمع واقتراح الحلول لمشكلاته، وتنمية القدرات والمهارات والقيم والمواطنة لدى الطلاب والخريجين، وتشجيع التفكير النقدي والإبداعي والابتكاري والريادي لدى الطلاب.

وأشار الدكتور حسن حويل، إلى أهمية تشجيع الطلاب والخريجين على خدمة المجتمع، والاستفادة من المهارات والمعارف والخبرات التي اكتسبوها في مجالات تخصصهم، وتقديمها للمجتمع من خلال الاستشارات والتدريب والتوعية والإرشاد التثقيفي، واكتساب المهارات الحياتية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، ومحو الأمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور زكريا جابر، عددا من نتائج المتوقعة من الورشة أهمها: التمكن من المهارات الحياتية التي يتضمنها دليل البرنامج، والتمكن من تطبيق أنشطة القراءة والكتابة والحساب التي يتضمنها الدليل على الأميين لمساعدتهم على محو الأمية، موجهًا شكره لإدارة الجامعة على دعم وتشجيع عقد مثل هذه الورشة.

وتأتي الورشة بإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور زكريا جابر أستاذ مناهج وطرق تدريس الرياضيات بالكلية ومنسق الورشة، والدكتور جوزيف فيغالي أستاذ تدريس المهارات الحياتية بجامعة زيورخ بسويسرا، ومشاركة الدكتور سمير بولس رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة زيورخ بسويسرا لإعداد المعلمين عبر منصة الزووم، وأعضاء فريق الورشة من هيئة التدريس بالكلية، وحشد من طلبة وطالبات الكلية.

ورشة عمل بجامعة أسيوط
ورشة عمل بجامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط ورشة عمل Lil Skills برنامج دمج المهارات الحياتية مهارات القراءة والكتابة والحساب للأميين بكلية التربية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

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