الموت يفجع الوسط الفني في 2024.. حلمي بكر الأبرز وصلاح السعدني آخرهم

وفاة 6 نجوم خلال 3 أشهر

حالة من الحزن الشديد سيطرت مؤخرا على الوسط الفني بعد وفاة عدد كبير من النجوم، تزامنا مع انطلاق عام 2024، حيث خيَّم الحزن بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء.

ويرصد «الدستور» أبرز الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا خلال العام الجاري.

النجم اللبناني فادي إبراهيم

النجم اللبناني فادي إبراهيم

رحل النجم اللبناني فادى إبراهيم بعد صراع مع المرض، صباح الإثنين 26 فبراير الماضي، حيث تعرض لوعكة صحية استلزمت دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات وأمر الأطباء بمنع الزيارات.

وشارك فادى في العديد من الأعمال الدرامية المصرية، وأبرزها: "أسمهان 2008، الادهم 2009، البوابة الثانية 2009، كيد النسا 2011، فرقة ناجى عطا الله 2012، روبى 2012، تحت الأرض 2013، اتهام 2014، علاقات خاصة 2015، الزيبق 2017، العائدون 2022".

وتدهورت حالة الفنان الصحية في يناير الماضي بعد أن توقفت إحدى كليتيه تمامًا عن العمل، وذلك عقب بتر ساقه نتيجة إصابته بمرض السكرى.

بلغ فادي إبراهيم من العمر 68 عامًا، متزوج ولديه ولدان ستيفاني وعمر وبدأت مسيرته في عالم الشهرة والأضواء من خلال المشاركة في المسلسلات اللبنانية.

الموسيقار حلمى بكر

الموسيقار حلمى بكر

توفى الموسيقار حلمى بكر يوم الجمعة 1 مارس، وفور إعلان الخبر تحولت السوشيال ميديا إلى صور للراحل مصحوبة برسائل وداع ونعي، وتذكر الجمهور ألحانه الشهيرة مع نجوم الزمن الجميل على رأسهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

وظهر حلمي بكر بشخصيته الحقيقة فى 5 أعمال فنية، آخرها فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذى تم عرضه العام الماضي، وسبق وظهر بشخصيته فى مسلسل "عمر ودياب"، "المشخصاتي 2"، "عندليب الدقى"، "عدوية".

ورحل «بكر» عن عالمنا في مستشفى كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية، بعدما كشفت زوجته سماح القرشى أن حالته الصحية ساءت بشكل كبير، والتي بدأت منذ يناير 2023، حين دخل المستشفى ونقل منها إلى العناية المُركزة، إذ كان يعاني من مشكلة احتباس للمياه في الجسم، ومشاكل في الكلى وارتفاع مستوى السكر في الجسم، وظل هناك لمدة شهر، إذ غادر المستشفى في فبراير 2023، لكن عاودته أزمته الصحية من جديد في أواخر 2023، حتى دخل المستشفى مرة أخرى في بدايات 2024، وفقد القدرة على تحريك قدميه.

الفنان جميل برسوم

الفنان جميل برسوم

توفي الفنان جميل برسوم، يوم الإثنين 4 مارس، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى، وأدى عليه صلاة الجنازة بكنيسة ماري جرجس بدمنهور بمشاركة عدد كبير من أسرته وأقاربه ومحبيه.

تم دفن جثمان «برسوم»، بمقابر الأسرة بقرية قراقص بمركز دمنهور، وأقيم العزاء داخل قاعة كنيسة ماري جرجس، بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم الفنان عبد العزيز مخيون الذي حرص على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل جميل برسوم.

وطل «برسوم» بأعماله خلال شهر رمضان المنقضي على الرغم من رحيله، حيث شارك بثلاثة أعمال هما مسلسل "فراولة"، والجزء الرابع من مسلسل "المداح"، ومسلسل "بـ 100 راجل".

المطرب سعيد الهوا

المطرب سعيد الهوا

رحل عن عالمنا 26 مارس الماضي، المُطرب الشعبي ممدوح الأصيل، الذي اشتهر بأغنية «سعيد الهوا»، وكانت من أشهر أغنيات خلال مشواره الفني.

وأكد نجله كريم ممدوح الأصيل، أن والده كان يعاني من أمراض الشيخوخة، وتدهورت حالته فيما يخص الضغط والسكر، وفقد الأطباء السيطرة على الأمر، وكان المرض أكبر من العلاج حتى توفى».

استقبلت الأسرة ممدوح الأصيل العزاء في نادي الرماية، بمصر القديمة.

الفنانة شيرين سيف النصر

الفنانة شيرين سيف النصر

بشكل مفاجئ رحلت عن عالمنا النجمة شيرين سيف النصر يوم 13 أبريل الجاري، عن عمر ناهز 56 عاما، بشكل أدى لصدمة جمهورها ومحبيها.

وكتب شقيقها شريف سيف النصر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر".

وأضاف: "تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها".

وظهرت شيرين سيف النصر في عدة أعمال فنية أواخر التسعينات وأوائل الألفية، أبرزها مسلسل "ومن الذي لا يحب فاطمة" مع أحمد عبد العزيز، وفيلم "أمير الظلام" مع عادل إمام.

صلاح السعدني

صلاح السعدني

وفي 19 أبريل الماضي، أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان صلاح السعدني، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الفنان الراحل غاب عن الظهور الإعلامي منذ سنواتٍ طويلة، واختتم مسيرته الفنية التي بدأها في ستينيات القرن الماضي، بمسلسل "القاصرات" الذي عرُض في موسم دراما رمضان 2013.

«السعدني» في رصيده عشرات الأدوار المهمة بالمسرح، والسينما، والدراما التلفزيونية، ومنها أدوار أيقونية، كشخصية العمدة "سليمان غانم" التي جسدها في 5 أجزاء من المسلسل المصري الشهير "ليالي الحلمية"، و"حسن النعماني" في "أرابيسك"، إلى جانب دور "ياسين" في مسلسل "قصر الشوق" من ثلاثية الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ.

وذلك بجانب بطولاته المهمة في السينما، ولعل أبرز أدواره في فيلمي "أغنية على الممر"، "زمن حاتم زهران"، وغيرها.