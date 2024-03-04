الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ولاد العم والهروب.. أبرز أعمال الفنان الراحل "جميل برسوم"

الفنان جميل برسوم
الفنان جميل برسوم

رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين الفنان جميل برسوم، بعد صراع طويل من المرض، وفق ما أعلن رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، الأب بطرس دانيال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتصدر الفنان جميل برسوم، مؤشرات جوجل، وشارك المتابعين في وداعه عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، عقب وفاته صباح اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 70 عامًا.

 

أبرز أعمال الفنان جميل برسوم

للفنان جميل برسوم العديد من الأعمال الفنية التي أحبَّها الجمهور وتعلّقوا بها حتى الآن، خاصة أنَّ أدواره كانت تتميّز بالواقعية.

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أفلام جميل برسوم

  • 2009 شارك في "ولاد العم" وجسد دور "دكتور فيكتور".
  • 2014 شارك في "الفيل الأزرق" وجسد دور "سيد الترزي".
  • 2014 شارك في "الجزيرة 2" وجسد دور "الوزير السابق".
  • 2016 شارك في "من 30 سنة" وجسد دور "عبدالتواب الطيب".
  • 2016 شارك في "علي معزة وإبراهيم" جسد دور "اسيد الرفا".
  • 2016 شارك في "اشتباك" وجسد دور "صلاح".
  • 2017 شارك في "الكنز" وجسد دور "الملك تحتمس الأول".
  • 2019 شارك في "الكنز 2" وجسد دور "الملك تحتمس الأول".

 

مسلسلات جميل برسوم

  • 2010 شارك في "أهل كايرو" وجسد دور "والد صافي".
  • 2011 شارك في "الشحرورة" وجسد دور "أنطوان بك".
  • 2012 شارك في "الهروب" وجسد دور "حج جابر".
  • 2013 شارك في "بدون ذكر أسماء" وجسد دور "عبد الغني سلام".
  • 2015 شارك في "وش تاني" وجسد دور "متولي".
  • 2015 شارك في "ساحرة الجنوب" وجسد دور "عيد".
  • 2017 شارك في دور "نصيبي وقسمتك" وجسد دور "جرجس".
  • 2017 شارك في "كلبش" وجسد دور "اللواء عماد".
  • 2017 شارك في "الزيبق" وجسد دور "أبو المحاسن".
  • 2017 شارك في "الأب الروحي" وجسد دور "صالح العطار".
  • 2018 شارك في "طايع" وجسد دور "عصمت شاكر".
  • 2019 شارك في "نصيبي وقسمتك 3" وجسد دور "عزيز العدلي".
  • 2019 شارك في "حكايتي" وجسد دور "صقر البارون".
  • 2020 شارك في "قوت القلوب" وجسد دور "حسان".
  • 2020 شارك في "فلانتينو" وجسد دور "سمير سنجة".
  • 2020 شارك في "ختم النمر" وجسد دور "سلطان"
  • 2021 شارك في "الطاووس" وجسد دور "والد أمينة".
  • 2020 شارك في "ختم النمر" وجسد دور "سلطان".

 

يشارك بثلاثة أعمال درامية فى رمضان 2024

ويُشار إلى أنَّ الفنان الراحل جميل برسوم، يطل بأعماله خلال شهر رمضان على الرغم من رحيله، حيث يشارك في دراما رمضان المقبل بثلاثة أعمال هما مسلسل "فراولة"، والجزء الرابع من مسلسل "المداح"، ومسلسل "بـ 100 راجل".

ويجسد "برسوم" شخصية صنايعي في مسلسل "فراولة"، وكبير الحي في مسلسل "بـ 100 راجل"، وعراف في مسلسل "المداح".

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