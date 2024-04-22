قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، تأجيل محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر؛ لاتهامه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالي كبير منه لجلسة 27 مايو المقبل.

لـ 25 مايو.. تأجيل محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر

وتبين أن المتهم "نور أ." في عام 2023 بدائرة قسم العجوزة استولى على مبلغ يتجاوز الـ 2 مليون جنيه منه بطريق الاحتيال، وكشفت التحريات أن المتهم زعم إدخال حلمي بكر، في مشروع وهمي مملوك للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

كما تمكن من الحصول على توقيع الموسيقار بطرق ملتوية، سحب على أثره مبلغ 2 مليون جنيه، وحوله إلى حسابه الشخصي، وقد استخدم مدير الأعمال تفوقا في الخداع، مستغلا وضع حلمي بكر الصحي للحصول على التوقيع دون علمه.