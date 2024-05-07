الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الزراعة" تستعرض تقريرا عن "الإقليمي للأغذية والأعلاف" بالمنافذ الجمركية خلال أبريل

الاقليمي للاغذية
الاقليمي للاغذية والاعلاف

قدم المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا عن نشاطه خلال أبريل 2024.

وقال الدكتور أحمد العكازي، القائم بأعمال مدير المركز  الإقليمي للأغذية والأعلاف، إن المركز استقبل خلال الشهر الماضي عينات تمثل 689 شهادة جمركية لأسمدة وخامات وإضافات أعلاف، تم معاينتها ظاهريا بالمنافذ والمواني وتحليلها لثبوت مدي مطابقتها للمواصفات.

واعتمدت اللجنة العليا للمركز الإقليمي شهادات تسجيل 216 مركبت سماديت ومنظم نمو، و613 شهادة تسجيل أعلاف وإضافات.

تابع العكازي، أن المركز حلل 5092 عينة خاصة بالرقابة الروتينية على مصانع الأعلاف و196 عينة جمعتها لجان المرور المفاجئ المشكلة من قطاع الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي، كما حلل 14 عينة لمضبوطات قضيتين وردتا للمركز خلال أبريل الماضي، و310 عينات لاختبارات التجانس لـ60 خط إنتاج أعلاف وإضافات لتجديد أو الحصول على ترخيص تصنيع جديد عن طريق قطاع تنمية الثروة الحيوانية.

ويشرف المركز علي اعطاء شهادات الصلاحية والتداول لصادرات الأعلاف والإضافات العلفية، حيث قام بمعاينة وسحب عينات وتحليل 46 شهادة صادر لمنتجات أعلاف وإضافات.

معاينة 689 شحنة من الأسمدة والخامات

كما كشف المركز عن معاينة 689 شحنة من الأسمدة والخامات عبر المنافذ والموانئ،  مشيرًا إلى أنه قد تم سحب عينات من هذه الشحنات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

كما اعتمدت اللجنة العليا للمركز الإقليمي 216 شهادة تسجيل لمركبات سمادية ومنظمات نمو، إضافة إلى 613 شهادة تسجيل لأعلاف وإضافات علفية، بالإضافة إلى ذلك، قام المركز بتحليل 5،092 عينة في إطار الرقابة الروتينية على مصانع الأعلاف، و196 عينة تم جمعها من قبل لجان المرور المفاجئ المشكلة من قطاع الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي.

كما قام المركز بتحليل 14 عينة من مضبوطات قضيتين، و310 عينات لاختبارات التجانس لـ60 خط إنتاج أعلاف وإضافات، وذلك بغرض تجديد أو الحصول على تراخيص تصنيع جديدة.

أخيرًا، أشرف المركز على إصدار شهادات الصلاحية والتداول لصادرات الأعلاف والإضافات العلفية، حيث قام بمعاينة وسحب عينات وتحليل لـ46 شهادة صادرة لمنتجات أعلاف وإضافات.

ومن الجدير بالذكر، أنه قد أقيم بقاعة المؤتمرات بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف مؤتمر الزراعة والأمن الغذائي ومواجهة التحديات والذي نظمه معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع جمعية النهوض بالزراعة والبحوث العلمية من 29 إلى 30 أبريل 2024.

الزراعة تستقبل عينات الأسمدة ومنظمات النمو وخامات الأعلاف بالمنافذ

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