الخميس 28 مارس 2024
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مصر

"الزراعة": الإفراج عن الأغذية والأعلاف فى الموانئ لزيادة الاستهلاك خلال رمضان

أعلاف
أعلاف

أكد الدكتور أحمد العكازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المركز تلقى تعليمات من السيد القصير، وزير الزراعة، بمتابعة وتنفيذ الإفراج الفوري عن الأعلاف والتغذية في الموانئ والكشف عن الرسائل الغذائية والأعلاف المستوردة في الموانئ المصرية لمواجهة الإقبال على الاستهلاك خلال شهر رمضان وعيد الفطر، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في حجم العينات في المركز الإقليمي وضخ كميات كبيرة من الرسائل للكشف عليها.

توطين صناعة الأعلاف

وقال "العكازي" لـ"الدستور"، إن الدولة تعمل حاليًا على توطين الصناعات لتوفير العملة الصعبة ونسبة المركزات وتسجيلها محليًا، ولدينا تسجيلات لعينات محلية ومستوردة من الخارج ونسبة المنتج المحلي زادت في العينات التي يتم الكشف عليها للمنتج المحلي من 50% إلى 70%، حيث تم استيراد كميات كبيرة من الأعلاف المستوردة، و"نعمل حاليًا على توطين صناعة مركبات الأعلاف والتي يتم تصنيعها في مصر".

وأشار العكازي، إلى أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية يقوم حاليًا بتوطين صناعة الأعلاف من خلال زيادة التصاريح والتراخيص لتصنيع وإنتاج الأعلاف في مصر، وهناك اهتمام بتصنيع أعلاف الأسماك في مصر باعتبارها مطلوبة محليًا وفي مختلف دول العالم.

وأضاف: "لدينا طفرة في الإنتاج المحلي من أعلاف الأسماك، حيث تم إنتاج أكثر من 2.2 مليون طن من الأسماك بعد أن كانت 250 ألف طن منذ 10 سنوات".

-الزراعة الإفراج الأغذية والاعلاف المواني لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان وعيد

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