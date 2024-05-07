الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن طفلة دهستها عجلات القطار بالبدرشين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرحت نيابة البدرشين الجزئية بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها دهسا أسفل عجلات القطار عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وبيان عدم وجود شبهة جنائية في الحادث. 

ولقيت طفلة مصرعها  بعد أن صدمها قطار خلال عبور أحد مزلقانات السكة الحديد بمنطقة البدرشين في الجيزة.

تفاصيل تلقي البلاغ

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا بالعثورعلى جثة طفلة أعلى قضبان السكة الحديد في مزلقان بمنطقة البدرشين في الجيزة.

وفور ورود البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص اصطدام القطار السريع بها عند مزلقان بمنطقة البدرشين في الجيزة، مما أدى إلى مصرعها.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

بدفن جثة طفلة مصرعها دهسا أسفل عجلات القطار تقرير الصفة التشريحية مزلقانات السكة الحديد بمنطقة البدرشين في الجيزة

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