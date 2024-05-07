اللواء الجابرى لـ"الشاهد": الحرب على غزة كانت تستهدف تغييب الوعى العربى.. والمصريون أثبتوا عكس ذلك

قال اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن من الأهداف الرئيسية في الحرب على غزة من قبل الكيان الصهيوني هو تغييب الوعي الفلسطيني والعربي، وتغيير الكلمة من "جيش الدفاع الإسرائيلي" إلى "جيش الهجوم الإسرائيلي"، معقبًا: "كان هذا مخططتهم وقد قيل على لسان وزراء منهم".

وأضاف اللواء الجابري خلال لقاءه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة “Extra news”، أن المصريين فاجئوا العالم بزيادة الوعي بالقضية الفلسطينية ووصل الوعي إلى السن الصغير، وعندما يصل الوعي إلى السن الصغير وسن الشباب يجب أن نطمئن على بلادنا، لأنهم هم الأجيال القادمة، كما أن فرصتهم أفضل من فرصتنا بكثير لأن مصر كانت تحارب في 1948 و1956، و1967، و1973، وكان يوجد جزء من الرأي العام العالمي الأوربي بشكل خاص تسيطر عليه إسرائيل، لكن اليوم على مستوى الشعب، فشبابنا المصري يوجد مثلهم شباب في أوروبا وفي الأمريكتين ولديهم القدرة على التواصل مع بعضهم بشكل أكبر وبالتالي سيكون هناك نوع من المشاركة الوجدانية في تصور جديد لمستقبل العالم مع النظام العالمي الجديد.