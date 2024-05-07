تحول مفاجئ فى ملف غزة.. حماس تعيد توجيه الضغوط نحو إسرائيل (فيديو)

قال ماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن هناك تحول كبير في مواقف الأطراف الدولية تجاه الأزمة في غزة.

وأضاف “منير”، خلال حديثه في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة "سي بي سي"، أن الولايات المتحدة تظهر ترددًا وغموضًا في موقفها من العدوان الإسرائيلي، بينما تواصل مصر جهودها الدؤوبة لإنهاء العنف والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأكد منير أن حركة حماس، في خطوة استراتيجية، وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، مما أدى إلى تغيير ديناميكيات الصراع ووضع إسرائيل في موقف يتطلب منها الرد، وأضاف أن هذا التحول يأتي في وقت تسعى فيه إسرائيل لتحقيق نصر زائف يخفف من الضغوط الداخلية التي يواجهها السياسيون هناك، بما في ذلك رئيس الوزراء نتانياهو، الذي يعاني من ضغوط متزايدة بسبب الاحتجاجات المستمرة.

وفي ختام تصريحاته، لفت "منير" الانتباه إلى الإحساس بالفرح الذي انتاب الشعب الفلسطيني عقب الإعلان عن موافقة حماس على المقترح، مما يعكس الرغبة العميقة في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.