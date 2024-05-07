ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن بداياتها الفنية فى "امرأة من زمن الحب" (فيديو)
تحدثت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن تجربتها الأولى في عالم الفن، وخاصة اللحظة التي غيرت مسار حياتها المهنية، حيث تلقت اتصالًا من الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، التي عرضت عليها فرصة للمشاركة في مسلسل "امرأة من زمن الحب".
ووصفت “عبدالعزيز”، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر Dmc، الاتصال بأنه كان "مفاجأة كبيرة"، وأن الفنانة أحمد دعتها للقاء المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ لمناقشة الدور.
وأكدت "عبد العزيز" أنه بعد الاجتماع، تمت الموافقة على مشاركتها في المسلسل، مما مهد الطريق لها لبدء مرحلة جديدة في حياتها المهنية لم تكن مخططة لها، وأعربت عن امتنانها لهذه الفرصة التي أتاحت لها الانطلاق في مسيرتها الفنية.
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